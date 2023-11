GF, Fiordaliso scatenata: "Angelica? Ha rotto le pa**e, il suo fidanzato è Mark Caltagirone. Paolo e Letizia frenati, vivete la passione"

In alto il video di uno dei recenti sfoghi di Fiordaliso

Fiordaliso, dalla Casa di Cinecittà, si è giusto tolta qualche sassolino dalla scarpa. Proprio così, la nota cantante - tra i concorrenti dell'edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - negli ultimi giorni si è lasciata andare ad una serie di sfoghi nei confronti degli altri concorrenti che, con tutta probabilità, faranno parlare anche durante la puntata di stasera, 2 novembre, dalle 21:10 su Canale 5. Ma cosa ha detto?

Le parole di Fiordaliso su Giuseppe Garibaldi

Inannzitutto ha speso parole non proprio d'elogio per Giuseppe Garibaldi, dicendo: "Se io voglio scrivere una cosa che non voglio far sapere a nessuno la scrivo sotto le lenzuola e poi, quando so che potrei uscire, faccio in modo che tu la legga", ha affermato parlando con Beatrice Luzzi. E ancora: "Hai fatto benissimo ad arrabbiarti. Secondo te non l'avranno fatta vedere? Quello è un giocare, a me non piace. Lui ci tiene a te, lo so, però non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte. A me questo ha dato fastidio, secondo me è un giocare sporco. Però va bene eh".

Fiordaliso: "Mi rompo le scatole" poi parla (male) di Angelica

Poi, invece, parlando con Alex, Jill, Paolo e Rosy ha detto: "Arriva un momento in cui mi rompo un po' le scatole. Mi piacerebbe che la gente si divertisse e fosse più spontanea. [..] Fai la discussione con uno e diventa una discussione di gruppo, è una massacrata. [..] Siete molto complicati, ma non sei solo tu Paolo. Tanti giovani sono come te. Siete tutti molto con il freno a mano tirati, siete cambiati". "Siete frenati, vivete la passione, l'amore. Io non capisco più questi giovani", ha inoltre aggiunto.

Infine, come riportato dal Mattino, avrebbe speso parole negative anche su Angelica. "Poi c’è quella, che parla in continuazione del suo Rick. E basta dai. Capisci? Ha rotto le pa**e. E mi pare Mark Caltagirone. E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto. Fa da mangiare? Per se stessa e basta". Come reagiranno i concorrenti se dovessero venire a sapere tutto questo? Non resta che attendere.