Grande Fratello, i messaggi per Fiordaliso dopo il ritiro. Lei registra un video fuori dalla casa

Ha lasciato di sasso la decisione di Fiordaliso di ritirarsi dal Grande Fratello. La concorrente lo ha comunicato nella puntata di ieri, lunedì 5 febbraio, a mezzanotte ormai inoltrata. "Il difficile è rimanere rinchiusa, ho bisogno di aria, di vedere i miei figli, mia nipote, i miei fratelli. Non ce la faccio più, la giornata è molto pesante, mi diventa tutto insopportabile" ha spiegato ad Alfonso Signorini Fiordaliso prima di dare la notizia ai compagni che hanno reagito con profonda commozione.

La tristezza ha coinvolto i concorrenti ancora nella casa, ma non solo, perché tanti sono stati i telespettatori che l'hanno espressa attraverso messaggi scritti sui social e ripresi dalla stessa Fiordaliso: "Dove lo troviamo un cuore così? Numero uno" scrive qualcuno; "Donna meravigliosa" aggiunge un altro che segue il pensiero di chi sostiene che avrebbe meritato la finale e di Ciro Petrone che la descrive come "un pilastro di questa edizione". Dal canto suo, Fiordaliso si è dimostrata molto decisa nella sua posizione, ribadita anche in un video registrato nella notte una volta fuori dalla casa: "Sto bene, è stata una mia scelta", ha affermato ancora, ammettendo comunque la nostalgia verso i suoi compagni di avventura: "Mi mancano i miei bambini".

Di seguito il video di Fiordaliso