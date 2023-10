Grande Fratello, Fiordaliso: "Me la sono spassata con gli uomini ma adesso non mi piacciono. Poi tocca pure assisterli"

Poche ore separano i fan del Grande Fratello dall'inizio della nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Durante la serata di oggi, 2 ottobre, inannzitutto si scoprirà chi tra Giselda, Grecia, Marco e Valentina avrà avuto la meglio al televoto (si vota "chi vuoi salvare"). I concorrenti, a sorpresa, sono stati separati. Dalla scorsa settimana, infatti, sono divisi tra il tugurio e la casa "più agiata". Tra i primi ci sono anche Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Le due - tra le poche vip di questa edizione - sono state le protagoniste di un recente dialogo sugli uomini tutto da ridere.



Parlando del tempo che scorre e delle fasi della vita, l'interprete di 'Non voglio mica la luna', ha detto: "Ci sono delle fasi delle vita. Vabbè, sono diventata mamma presto ma me la sono spassata. Anche con gli uomini". "Ma sì, che non lo so? Con il successo che hai avuto, tante esperienze. Anche io devo dire che ne ho avuti assai (di uomini, ndr). Non mi sono fatta mancare niente", ha risposto Luzzi. Quindi la cantante ha aggiunto: "Ti dico la verità, se mi piaceva qualcuno..". "Solo che adesso non ci piace più nessuno", è intervenuta l'attrice.



Il dialogo che ha riscosso successo: "Un uomo? Poi mi tocca assisterlo, abbi pazienza"

"No adesso.. ma poi non mi vogliono nemmeno più. Non mi piacciono più e io sono più vecchia di te. Quando tu avrai la mia età, vedrai che non ti piaceranno proprio più", ha affermato la cantante. Beatrice: "Io non trovo mai nessuno che mi piaccia, che mi faccia fare quel passetto in più. Delle volte mi piace qualcuno e poi dopo una mezz'oretta.. Però ci spero, altrimenti peso un po' troppo sulla famiglia". "A me neanche quello, niente proprio. Davvero ci speri? Anche mio figlio piccolo me lo dice, vorrebbe che io avessi un compagno - ha detto Fiordaliso -. Però io gli dico: perché mi vuoi così male? Io mi sto tenendo in forma anche proprio per questo motivo, per non pesare su di loro".



"Lo so, però pensarti da sola..", ha detto Luzzi. Quindi Fiordaliso ha concluso spiegando: "Ma io sto bene. Ho mia sorella single come me, ci siamo messe d'accordo. Ci facciamo assistenza insieme, perché devono preoccuparsi? Perché devo avere un compagno per forza? Poi magari mi tocca assisterlo io, ma anche no. Abbi pazienza". E giù a ridere. Questo dialogo, sincero e schietto, ha fatto colpo sui telespettatori. Basta dare uno sguardo ai commenti pubblicato sotto al filmato che gira su TikTok: "Queste dovrebbe essere il Grande Fratello. Confidenze nelle quali ci ritroviamo tutte", ha scritto una utente. E ancora altri commenti: "Questo è il GF, forza Bea, Fiordaliso e Grecia", "E io che lo penso già a 49 anni", "Mi fanno morire però dicono delle verità. Meglio soli che male accompagnati".