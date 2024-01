GF, Fiordaliso a Rosanna: "Porcella". Il motivo

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha preso il via. Tra le protagoniste assolute del programma c'è anche Fiordaliso. La nota interprete, infatti, continua a sorprendere. Nonostate l'età non più giovanissima, Fiordaliso ha un'ironia e uno spiccato senso dell'umorismo che catturano tutti, senza distinzione d'età. Ne aveva dato prova già tempo fa quando, parlando, con Beatrice aveva detto di non voler un uomo accanto "poi tocca pure assiterlo".

In seguito sempre con Beatrice, parlando anche di sesso. E adesso, invece, con Rosanna Fratello. Le due si trovavano insieme a Stefano nel salotto, in totale relax, ballando sulle note di "Se T'amo T'Amo", brano della stessa Fratello, risalente al 1982. "Ma sei proprio un po' porcella", l'esternazione di Fiordaliso quando passa il ritornello, che recita: "Siediti, guardami, leggimi, vivimi, stracciami, prendimi, trattami, rubami, vendimi, sentimi, amami, comprami, baciami, lasciami, godimi, legami, tutt'al più mi arrendo, ma t'amo t'amo, io t'amo t'amo". Quindi Fiorda è sbottata a ridere e ha aggiunto: "Guarda che coristi che hai. Noi siamo i coristi e più di tanto non possiamo ballare".

La reazione di Rosanna: il video

Anche Rosanna si è messa a ridere, incontrando tra l'altro il favore del pubblico, che ha apprezzato di vedere Rosanna un po' più sciolta. Effettivamente all'inizio, ovvero quando Rosanna è entrata in gioco (non a settembre come altri concorrenti) era sembrata un pesce fuor d'acqua. Talvolta aveva avuto anche degli atteggiamenti "da diva", cosa che non è assolutamente ben vista all'interno del programma, soprattutto per questa versione non vip. Solamente con le settimana e in particolar modo dopo il ritorno di Beatrice, sembra che Rosanna abbia trovato il giusto percorso da portare avanti.