GF, Fiordaliso tocca il costume di Federico: il video "osé"

Fiordaliso è "scatenatissima". La cantante, tra i concorrenti del Grande Fratello, è tra le protagoniste assolute dell'attuale edizione, che vede Alfonso Signorini alla conduzione, Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli per l'area social. Cosa ha combinato questa volta Zia Fiorda (così amano chiamarli gli altri compagni di gioco)? Procediamo in ordine.

Di recente il Grande Fratello ha riunito tutti i concorrenti in salone. Rosy e Giuseppe hanno letto il comunicato: "Inquilini, il nuovo anno è appena cominciato, e sarà un lungo viaggio attraverso città e luoghi curiosi. Diventerete i protagonisti di una foto speciale per ogni mese, inizieremo con febbraio dove vi trasferirete a Rio de Janeiro per festeggiare il carnevale più pazzo del mondo. Poi ad aprilesarete tra i Moai dell'Isola di Pasqua per arrivare a maggio ra i canguri dell'Australia. Buon viaggio!". Gli inquilini si sono quindi divisi in squadre e insieme a Grande Fratello compongono la fotografia del mese.

Il gesto di Fiordaliso e la reazione di Federico

Di recente i ragazzi hanno iniziato a posare. Stefano pronto a fotografare, mentre Federico, con niente indosso e solamente le parti intime coperte, sta posando con Fiordaliso e Beatrice vicine. Ad un certo punto l'interprete fa un gesto simpatico e "spia" sotto al gonnellino di Federico (che indossa dei boxer color carne). Il ragazzo non si scompone e Stefano scatta la foto. "Hanno gli ormoni in calore", ha commentato qualcuno riferendosi al fatto che i concorrenti tutti - uomini e donne - si trovano in Casa da ormai diverso tempo. "Non c'è malizia", ci ha tenuto a sottolineare un altro fan del programma. Insomma, un siparietto "osé" che porta un po' di leggerezza e spensieratezza nella Casa più spiata d'Italia.