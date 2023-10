GF, Fiordaliso: "Non andai al funerale del mio amore Enzo. Poi la moglie mi chiamò dicendo: 'lui ti ha aspettata fino alla fine'"

In alto il video con le parole di Fiordaliso

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 12 ottobre, il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato da parte Fiordaliso per un momento molto toccante. L'interprete di "Non voglio mica la luna" ha messo subito in chiaro le cose: "Non mi far piangere Alfonso". Dopo i primi sorrisi iniziali, il presentatore ha esordito: "Ho appena finito di dire al nostro pubblico in Casa che hai difetti come tutti, però se c'è un pregio che ti contraddisingue ed è che sei sempre diretta. Stasera voglio parlare d'amore, tu hai raccontato una storia veramente toccante, con il tuo unico vero amore della vita, Enzo".

Quindi è stata mandata in onda una clip in cui Fiordaliso diceva: "Io non sono mai stata così bene, senza amore. È brutto da dire. Ci sono arrivata con delusioni e strappi al cuore. Io avevo un fidanzato che mi amava ma mi tradiva tantissimo. Ora non c'è più, è stato l'autore di Non voglio mica la luna, posso dire come si chiama: Enzo Malepasso. Io lo conobbi, ma era sposato. Il nostro fu un grandissimo amore. Lui lasciò la famiglia". Poi Fiordaliso ha continuato: "Con lui siamo rimasti insieme cinque anni. C’era stata una storia seria. Sapevo che non mi era fedele e questa cosa mi faceva soffrire moltissimo. Abbiamo avuto degli scontri, delle lotte. Per molto tempo abbiamo continuato a litigare fino a quando non è finito tutto. Dopo sei mesi mi sono sposata per liberarmi da tutto ciò. Non l'ho più sentito per 20 anni".

La malattia e quella telefonata straziante

"Si è ammalato. Un amico in comune mi disse che non stava bene, che se ne stava andando. Io ho detto 'Se è così grave, lo voglio andare a trovare'. Ma questo amico me lo sconsigliò, per evitare di incontrare la moglie. Volevo andare a trovarlo in ospedale ma non sono andata nemmeno al funerale", ha raccontato Fiordaliso. Poi, la frase veramente toccante: "Dopo circa un mese ho ricevuto una telefonata da sua moglie, che mi ha detto che lui mi ha aspettato fino alla fine". Da quella esperienza la gieffina ha imparato una lezione: "Questo è uno dei motivi per i quali dico che d’ora in avanti farò sempre e solo quello che mi sento. Non mi interesserà mai più quello che mi dicono gli altri. Anche se so che davanti a una casa c’è un leone e io ci devo entrare, io chiamo un domatore ed entro". Rientrati in studio, Fiordaliso ha voluto ribadire più volte la stima che ha provato per la moglie di Enzo, la quale ha capito la situazione ed è stata molto empatica e generosa.