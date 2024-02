Grande Fratello, Fiordaliso si ritira a sorpresa: il motivo

In alto il video dell'addio di Fiordaliso

È trascorsa da poco la mezzanotte quando al Grande Fratello va in onda qualcosa di inaspettato. Una delle concorrenti più amate - Fiordaliso - comunica di voler lasciare il programma. I fatti. Alfonso Signorini la chiama nella mistery room: "Il tuo viaggio nella Casa è iniziato quasi 5 mesi fa. 5 mesi intensi e bellissimi. Quando avevo detto ai miei amici che ci saresti stata tu mi avevano detto che non avresti resistito. E invece sei stata una zia molto rock, una donna rock ma soprattutto ti sei fatta tanta conoscere, come mai avevi fatto".

"Non ce la faccio più"

Allora la cantante: "Arrivavo da un brutto momento e qui mi sono lasciata andare. Mi sono ritrovata". Quindi comunica che lascerà il gioco, di non farcela più: "Il difficile è rimane rinchiusa, ho bisogno di aria, di vedere i miei figli, mia nipote, i miei fratellli. Non ce la faccio più, la giornata è molto pesante, mi diventa tutto insopportabile". Allora Signorini la invita ad andare in salotto per comunicare tutto agli altri: “Credo che zia Fiorda debba dirvi una cosina”. Poi si reca dagli altri compagni e afferma: “Io vi lascio ragazzi. Allora: vi amo moltissimo, veramente, però non ce la faccio più. Mi sento di tradirvi. Ma io non cambio idea. Stamattina avevo dolori dappertutto, la tensione non mi fa stare più bene. La mia avventura è finita qua, vi voglio veramente bene. Ma non è un semplice bene. Scusatemi, ma io devo andare”.

Il presentatore di nuovo: “Poi vi lascio lo spazio che volete ma voglio dirvi che Fiorda si sente profondamente a disagio. Non siete voi. Tutti perdiamo una colonna del Grande Fratello perché Fiordaliso non ha mai giocato, è sempre stata se stessa. Dall’inizio alla fine. Porteremo il suo esempio. Non è una separazione definitiva”. Fiordaliso: “Voglio ringraziare Anita, Rosy, Beatrice e Letizia che sono state come delle mie figlie. Ma comunque grazie a tutti, tutti quanti mi avete dato il mondo. Vi amo.. non so più cosa dirvi ma io non ce la faccio proprio più”. Tutti i concorrenti sono tristi. “Vedendo tutti i vostri visi – ha detto Buonamici -. Ho pensato che dal messaggio di Fiordaliso potrebbe nascere una nuova unione e ricostituire quello spirito bello di fratellanza che ho visto tante volte tra di voi. È una gran perdita, a voi mancherà tantissimo. Ma qualcosa di buono potrebbe uscire”.