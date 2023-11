GF, Beatrice e Fiordaliso: "Massimiliano e Giuseppe protetti da Cesara. Perché lo fa?"

Nella Casa del Grande Fratello, dopo la puntata dello scorso lunedì, i concorrenti si sono confrontati sulle dinamiche e hanno espresso la propria opinione. Ritrovandosi in giardino, si sono lasciate andare ad una importante riflessione in particolare modo su Cesara Buonamici, opinionista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Cosa hanno detto? Si procede con ordine.

Le parole di Beatrice e Fiordaliso

"Secondo te Mirko e Perla come li vedi?", domanda innanzitutto la cantante. Allora l'attrice romana replica: "Ieri ci sono ci sono state delle cadute. Anche il ballo che hanno fatto.. c'era un biglietto con un ballo e lì ho visto un crollo da parte di tutti e due. Beh lei domani si sposerebbe con lui. Se lui dovesse fare il passo non ce la fa a resistere. Lui per lei è un pezzo grosso, uno così non lo trova più". "Lui è delizioso. A me piace molto lei", interviene Fiordaliso. "Anche a me - dice Luzzi -. Però lui può puntare molto in alto, ma lei no. Facendo un'analisi cinica, hai capito?". "Sono molto belli insieme, vedremo. Io penso che non torneranno più insieme", aggiunge Fiorda. Infine Beatrice conclude: "Io penso che lui non tornerà con lei, però lei tornerebbe con lui. Lei si è un po' imbambolata negli ultimi giorni".

In seguito hanno parlato dell'opinionista del programma, che più volte ha dato il proprio voto a Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, rendendoli immuni. "Perché sempre a loro?", domanda Luzzi. Allora Fiordaliso: "Ma perché?". "Sempre, sono due viziati, privilegiati e protetti", aggiunge Luzzi. Infine la cantante conclude: "Perché li salva sempre (Cesara, ndr)? Non lo so". E i commenti danno ragione alle due concorrenti. Chissà se Cesara vorrà rispondere loro durante la prossima puntata, quella in diretta su Canale 5 in prima serata, prevista per lunedì 27 dicembre.