GF, Fiordaliso abbandona una pentola sporca sul comodino di Vittorio: il motivo dello strano gesto

Uno scherzo o qualcosa di più? Siamo al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Qui, di recente, è scoppiata una litigata che qualcuno sui social ha rinominato "pentola-gate". Cos'è accaduto? I protagonisti sono Fiordaliso, Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese. In buona sostanza, Fiordaliso si è lamentata del fatto che Vittorio non farebbe quasi mai le pulizie.

Ne ha parlato con Massimiliano, dicendo: "Guarda, questa (pentola sporca, ndr) l'ha lasciata qui Vittorio. Adesso io cosa devo fare? Lo picchio?". L'attore allora: "Falla pulire a lui. Portagliela vicino al suo letto, va. Vicino al letto". Quindi la zia Fiorda ha preso la pentola, si è recata nella camera da letto e l'ha abbandonata lì, sul comodino di Vittorio. Il quale, quando l'ha scoperto, si è molto infastidito. Allora si è confrontato proprio con Massimiliano.

Massimiliano assicura: "Era uno scherzo"

Vittorio a Massimiliano: "Non mi è piaciuto il gesto tuo di ieri sera. Anche la zia (Fiordaliso, ndr) è arrabbiata davvero" L'attore romano si è difeso così: "Ma no era uno scherzo Vitto. Siamo stati io e la Fiorda come scherzo. Almeno da parte mia era tutto uno scherzo. Io l’ho fatto come scherzo, mi dispiace, mai avrei voluto far scaturire una cosa del genere. Quando Fiorda ha tirato fuori la pentola io scherzando, ridendo e giocando ho detto ‘mettila sul suo comodino’. Ma era davvero così per scherzare, assolutamente, per me è partito tutto come un gioco. Altrimenti io ti avrei detto che dovevi pulire la pentola. Volevo farmi due risate. Secondo te mi metto a discutere per una pentola, io? Non ho proprio voglia".

Il video

Eppure dal tono utilizzato da Massimiliano non sembrava tanto uno scherzo. Anzi, l'attore sembrava piuttosto infastidito e anche Fiordaliso, quando stava portando la pentola in camera da letto, era piuttosto spazientita. Un dispetto, anche infantile, che avrebbero potuto evitare. Sarebbe stato più semplice parlarne direttamente. O no? Chissà se stasera, 29 gennaio, avverrà un confronto proprio su questa tematica.