GF, lo scherzo di Fiordaliso fa infuriare Beatrice: "Questo non si fa"

In alto il video dello scherzo finito male

Dopo il momentaneamente allontamento dalla casa del Grande Fratello per il drammatico lutto che l'ha colpita, Beatrice Luzzi è tornata più agguerrita che mai. E non fa sconti a nessuno, neanche alla sua amica del cuore Fiordaliso. Proprio con lei ha avuto da pochissimo uno screzio. Il motivo? Uno scherzo "finito male".

Il botta e risposta tra Fiordaliso e Beatrice

L'interprete di "Non voglio mica la luna" si trovava in cucina insieme a Vittorio quando, ad un certo punto, è arrivata Beatrice: "Di che parlate? Guarda che lo scherzo lo fai al pubblico", ha detto. "Ma il pubblico lo sa - si è difesa subito Fiordaliso -. Lo abbiamo detto che era uno scherzo, a Stefano ho fatto l'occhiolino". "No, ma mica guardano 24 ore su 24. No Fiorda, non si fa. Scusa ma non si fa. Questo non si fa Fiorda. L'occhiolino? A me non lo hai fatto. Non si fa", ha detto l'attrice. "Vabbè io lo faccio", ha replicato Fiordaliso.



Successivamente Vittorio e Fiordaliso hanno continuato a parlarne. Ha iniziato lei, dicendo: "Ma era uno scherzo, ho fatto l'occhiolino a Stefano. Senti, fa due fatiche (Beatrice, ndr)". "Ma qui è un attimo che si alza il polverone, eccoci qua", ha replicato lui. Rosy Chin si è aggiunta al gruppetto e ha chiesto ulteriori delucidazioni. Allora Fiordaliso: "Ieri sera mi hanno preso in giro, mi hanno detto che si sono baciati in sauna Greta e Vittorio. Poi ho capito che era uno scherzo. C'erano Sergio e Bea vicino a me e ho detto: 'Si son baciati eh' e ho fatto l'occhiolino. E ora lei ha detto che non si fa". "Aperta e chiusa", ha detto Vittorio. Infine Fiordaliso ha concluso: "Porca miseria, qui non si può più parlare. Oltretutto me lo avete consigliato voi, per dire. Parte da voi, non da me. Qui non si può più scherzare. Mi avete rotto tutti i maroni".

La reazione di Beatrice

Chi ha ragione? Andando a cercare il filmato dello scherzo, tutto sembra coincidere con le parole di Fiordaliso, la quale si trovava in giardino insieme a Stefano, Beatrice e Sergio. "Chi te l'ha detto? (Che si sono baciati Vittorio e Greta, ndr)", aveva domandato Beatrice. Fiordaliso aveva risposto, facendo un gesto d'intesa a Stefano: "Lei, quando erano da soli". "Hai capito, Vittorio è venuto a a farmi tante storie stanotte ma non mi aveva detto questo piccolo dettaglio", le parole di Beatrice. Insomma, tutto torna. Beatrice, effettivamente, non ha dato della bugiarda a Fiordaliso. Semplicemente non ha condiviso l'idea di questo scherzo. Alla fine della fiera, lo scherzo vero e proprio era per Sergio? È lui ad essersi invaghito di Greta, giusto? Pare proprio di sì.