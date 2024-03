Grande Fratello, Fiordaliso: "Vince Beatrice. Ad Anita non viene perdonato di essere bella"

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello e, anche gli ex inquilini del loft di Cinecittà cominciano a tirare le somme. C'è Fiordaliso, una delle concorrenti più amate di questa edizione, che si è recentemente espresse su chi potrebbe vincere questa edizione. Ecco cosa ha detto l'interprete di Non è mica la luna.

Le parole di Fiordaliso

Intervista da Chi, Fiordaliso ha detto: "Sicuramente Beatrice, se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto". Ma poi la frecciatina: "Mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso una colpa".

Quindi Zia Fiorda (così ormai amano chiamarla tutti) ha parlato del programma, di ciò che le è rimasto nel cuore: "I ragazzi mi hanno aiutato molto", ha detto rivelando che pensava che sarebbe andata peggio. Soprattutto pensava di non avere pazienza: "Per rimanere nella Casa, per ascoltare tutti, ma anche con me stessa. Svegliarmi tutte le mattine e trovare davanti un giorno uguale agli altri, io che vivo di novità". Infine ha concluso: "Li guardo sempre. C’è dell’amore anche fuori ed è quello che resta. Mi ha fatto male vedere che i social prendono tutto molto duramente, è vero che è un gioco, ma dentro quella Casa la vita è vera. Escono fuori le personalità, ma non sono cattive: è così che le percepisce la gente. La Casa del Gf è un mondo in continua evoluzione, ci sono liti, chiarimenti, rappacificazioni".