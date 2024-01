Mattino 5, la gaffe di Francesco Vecchi su Beatrice Luzzi: il video

Giovedì 4 gennaio. A Mattino Cinque - il programma di Canale 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ma attualmente solo dal primo - si parla (anche) del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, fa chiacchierare anche il salotto mattutino. Ma qualcosa, ad un certo punto, non va per il verso giusto. Cos'è accaduto?

Il conduttore milanese stava ragionando sull'uscita di Beatrice Luzzi, la nota concorrente del GF, che ha momentaneamente lasciato il programma a causa di un grave lutto, la scomparsa del papà. "Ieri si è conclusa, purtroppo tristemente, la permanenza di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello", ha esordito il conduttore. Poi ha aggiunto: "L’attrice ha abbandonato il gioco a causa della morte del padre, l’architetto Paolo Luzzi, che aveva subito un delicato intervento chirurgico prima di Natale. Per stargli vicino Beatrice, una delle protagoniste assolute e più amate di questa edizione del Grande Fratello era già uscita temporaneamente dalla Casa lo scorso 21 dicembre. In conseguenza dell’uscita di Luzzi, Grande Fratello ha comunicato ufficialmente l’annullamento del televoto in corso che vedeva in nomination, oltre a Beatrice..", ma non ha finito la frase.

Televoto annullato: cosa succede ora?

Evidentemente gli autori lo hanno ripreso, facendogli notare che in realtà la concorrente non ha concluso la permanenza nella Casa. Al momento, infatti, non è noto se Beatrice tornerà nel programma oppure no. Quindi si è corretto: "Scusami? Ah, non è un abbandono definitivo? Però diciamo ieri è uscita. Mi correggono giustamente gli autori", le sue parole prima di annunciare comunque l'annullamento del televoto e il rimborso per chi ha speso soldi per esprimere la propria preferenza. Una piccola gaffe, che può capitare, ma per la quale ha fatto bene ad aggiustare subito il tiro. Come andrà a finire? A questo punto non resta che attendere la prossima puntata per scoprire quale sarà il futuro di Beatrice nel programma di Canale 5.