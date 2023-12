GF, parole in codice tra i concorrenti? I telespettatori scoprono tutto. Cosa sta accadendo

Il Grande Fratello non smette di stupire. Era partito in sordina ma poi, complici anche le dinamiche di "Temptation Island" e, logicamente, quelle create e sviluppate da Beatrice Luzzi (che ha dovuto lasciare la Casa), ha spiccato il volo. Adesso, a far parlare, c'è un nuovo "caso". Si tratta di quello che vedrebbe tutti i concorrenti protagonisti. Pare, infatti, che il gruppo - o almeno una buona parte - utilizzi messaggi in codice per parlare di alcuni temi delicati. Ecco cosa riporta il sito Biccy al riguardo.

I gieffini parlano in codice? "Giallo.."

Premettendo che ci si sta muovendo sul piano delle indiscrezioni e delle ipotesi, sembra che i gieffini utilizzino una parola particolare per parlare di alcune tematiche come eliminazioni o contratti. Si tratta del termine "giallo". Qualche esempio. Lo scorso mercoledì Anita e Fiordaliso stavano parlando dell'uscita di Beatrice, con la prima che spiegava di non riuscire ad immaginare il programma senza l'attrice romana.

Ad un certo punto Rosy Chin avrebbe detto: "Ragazze, giallo". È accaduto anche poco dopo, ovvero quando Perla stava parlando dello stesso argomento con Giuseppe Garibaldi. Ad un certo punto l'uomo - ex fiamma di Beatrice - avrebbe affermato: "Che colore ti piace? Il giallo?".

Come si è scoperto

A notarlo sono stati alcuni utenti su Twitter (o X). Di recente, infatti, un utente ha scritto: "Ah, hai capito. Quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L'ha fatto Rosy con Anita dicendo smeplicemente 'giallo' e Giuseppe con Perla chiedendole che colore le piace mentre parlava sull'uscita di Beatrice". E un altro fan del programma ha risposto: "Lo fanno da inizio programma". Ma sarà veramente così?