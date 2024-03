Grande Fratello, il fratello di Greta sbotta: "Sergio è una scimmia. Lividi, le stringe i polsi"

Grande Fratello. Volano stracci tra Rossetti e D'Ottavi. Ma non tra i due concorrenti (Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi), che anzi sembrano sempre più vicini e complici, bensì tra le loro famiglie. Di recente, infatti, il fratello di Greta - Josh Rossetti - se l'è presa con Sergio, accusandolo di aver utilizzando forza nei confronti della sorella. Non è mancata la replica di chi è vicino a Sergio.

L'accusa di Josh

Come riportato da Fanpage, Josh via Instagram stories ha detto: "Greta gli dice ‘mi fai i lividi' e lui risponde ‘te ne faccio altri'. Un uomo non fa venire i lividi a una donna". E ancora durissimo: "Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi. Avvocati andate avanti a difendere l'indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più' allora no. Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza".

Eppure secondo alcuni telespettatori non ci sono dubbi: i due stavano scherzando. "Ce ne vuole d'impegno per far passare una lotta fatta per gioco - che tra l'altro inizia sempre Greta - per un atto violento. Hanno riso tutto il tempo", si legge su Twitter (o X) a corredo del filmato in questione.

La replica dello staff di Sergio

Lo staff di Sergio D'Ottavi ha risposto immediatamente alle accuse, scrivendo sempre sui social: "Siete in tanti a scrivere e provare a difendere Sergio, riguardo ciò che alcune persone stanno propagandando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la casa del Grande Fratello ci sono loro due, l'esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente".

E ancora: "Chiedo esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta per favore. Vorrei anche ribadire e aggiungere che le parole hanno sempre un peso, sopratutto in questa esperienza. La famiglia di Sergio ci può star male a sentire calugne contro loro figlio. Non è difficile comprendere che a volte è meglio mettersi in secondo piano senza fare i finti eroi per un po' di fama. Ribadisco, la famiglia e i cari si stanno preoccupando per Sergio, perché sappiamo tutti quanti che basta una piccola etichetta sbagliata dentro il Grande Fratello per poi portarsela nella vita reale. Evitiamo quindi di continuare ad additare e a rovinare questo loro percorso". È plausibile che si siano attivati per vie legali visto che il Josh stesso ha detto: "Diffamazione e querele? I miei avvocati sono pronti".