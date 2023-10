GF, la gaffe di Signorini che confonde Michelle Hunziker con una concorrente: video

Gli attriti, le discussioni e i feeling in corso tra i concorrenti hanno scandito la puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 giovedì 5 ottobre. A condurre la lunga diretta, come sempre, Alfonso Signorini che si è reso protagonista di una piccola gaffe sul finire della serata, poco prima dei saluti finali al pubblico accompagnato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Durante il momento della lettura dei tweet, Staffelli ha commentato una vecchia copertina del settimanale Grand Hotel: "La sintesi della puntata: Massimiliano Varrese che dice non ho una fidanzata" ha letto l'inviata social mostrando il giornale con il titolo citato. A quel punto, a catturare l'attenzione di Signorini è stato il trafiletto a sinistra della cover, con Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ai tempi della loro storia d'amore appena finita e la scritta "Michelle smentisce nuovi amori, Eros non ha più motivi per essere geloso". Con sguardo quasi stupito, allora, ha osservato: "Ma c'era anche la Grecia Colmenares in copertina!". Pronta la rettifica: "Ma no, è la Hunziker" gli ha fatto notare Staffelli, tra le risate del pubblico e il sorriso di Cesara Buonamici.

Nelle scorse ore, prima di questa ultima diretta, il nome del conduttore è stato citato dagli stessi inquilini della casa: "Era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti", ha detto Beatrice Luzzi conversando con i compagni dell'assenza di dinamiche interne al reality che quest'anno pare non riuscire a risollevarsi (la puntata di ieri ha totalizzato 2.189.000 spettatori pari al 16.7% di share).