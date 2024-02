Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è uscito dalla casa per controlli medici

"Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici": così le pagine social del reality di Canale 5 hanno annunciato la necessità di monitorare le condizioni di salute del concorrente. La decisione è stata presa in seguito al problema di salute insorto di nuovo nella giornata di ieri a dieci giorni da un altro malore che aveva richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Il medico della produzione è quindi intervenuto, sono stati fatti i primi controlli e poco dopo Garibaldi è stato fatto uscire: "Scusami se parlo poco, ma sto un po' così. Sono uscite le persone a cui sono stata più legata in questo Grande Fratello. Fiorda, Giuseppe e Vittorio, tutti e tre fuori. Prima che arrivaste voi due, loro erano quelli ai quali ero più legata e adesso sono fuori" lo sfogo di Beatrice Luzzi che a Stefano Miele ha ammesso di essere preoccupata per Garibaldi a cui, nonostante le liti delle ultime settimane, si sente molto legata. Al momento non è dato sapere quando il concorrente rientrerà in casa, ma stando all'annuncio social pare che l'allontanamento durerà giusto il tempo dei controlli necessari.