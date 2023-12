GF, Beatrice parla di patriarcato. Gessica Notaro: "Lei è stata una signora"

Se c'è una parola che spesso sentiamo nell'ultimo periodo sicuramente è "patriarcato". Questo vocabolo, non certo un neologismo, è tornato nel dibattito pubblico, dopo i drammatici fatti di cronaca che tutti conosciamo. A parlarne, in tutt'altro ambiente e con toni differenti, è anche Beatrice Luzzi, l'attrice romana, tra le concorrenti del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, andato in onda anche ieri 4 dicembre.

Si è parlato dell'incontro tra Giuseppe Garibaldi (ex di Beatrice) e il papà, avvenuto sabato scorso e durante il quale, ad un certo punto, è stata chiamata in causa anche l'attrice. Ad un certo punto era entrata anche la madre di Giuseppe, che però, secondo Luzzi, non è stata considerata abbastanza.

In seguito, infatti, l'attrice ha detto: "Mi sono trovata davanti a una cultura patriarcale, poco oggettiva. Quando è entrata la mamma, lui e il padre si sono girati a 'comunella' e se ne sono totalmente infischiati di quello che lei diceva. È un atteggiamento maschilista, irrispettoso nei confronti della donna di famiglia".

Il commento di Gessica Notaro

Queste parole sono state riprese da Gessica Notaro che, via Instagram story, ha commentato: "Io assolutamente d'accordo con Beatrice. Questo sì che è 'patriarcato'. E lei è stata davvero una Signora a gestire con così tanta eleganza la situazione". Parole forti, soprattutto se si considera la storia che Gessica porta con sé e le battaglie di cui si è sempre fatta promotrice. Forse sarebbe il caso di fermarsi a riflettere per comprendere quanto, troppo spesso, questo fenomeno venga ignorato o minimizzato. Anche attraveso un reality, infatti, si possono mandare forti segnali.

Cesara Buonamici evidentemente la pensa diversamente, tanto che in puntata ha detto: "Io sono d'accordo con Beatrice sul non difendere a prescindere i figli ma non mi sembra questo il caso. Al padre non è piaciuto qualcosa che è stato detto, ma qui stiamo giudicando delle cose leggere e te l'ha voluto dire. Bea, si sta parlando di un gioco, non sono comportamenti delinquenziali. Costruirci sopra tutta la socioglogia di un Paese no. I tuoi criteri educativi sono giusti ma non sono gli unici".