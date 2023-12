"Campanelli d'allarme gravi con Beatrice". Gessica Notaro, parole pesantissime contro Varrese

Sono giorni concitati nella Casa del Grande Fratello, ma anche sui social, dove si è sollevato un vero e proprio moto popolare contro Massimiliano Varrese per il comportamento avuto nei confronti di Beatrice Luzzi. L'attore - più volte al centro di polemiche per il suo modo di fare - è sbottato durante l'ultima puntata dopo che il figlio della collega l'ha messa in guardia, consigliandole di non fidarsi di lui.

Le critiche arrivano principalmente dalle donne, tra cui anche Heidi Baci, uscita dal reality proprio a causa del rapporto turbolento con lui (su consiglio del padre): "Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così". A indignare il pubblico è stato in particolar modo l'atteggiamento sprezzante di Varrese nei confronti del malessere di Beatrice Luzzi, e ora in tanti chiedono la squalifica. Provvedimento che quasi sicuramente non arriverà, come fa notare su Instagram Gessica Notaro, anche lei intervenuta nella discussione: "Non voglio andarci troppo pesante perché dietro alle spalle del Sig. Varrese c'è una famiglia che viene tormentata in questi giorni e vhe non può e non deve pagare le conseguenze dei suoi errati comportamenti. Anche perché abbiamo abbondantemente capito che non intendono dargli la squalifica, dunque facciamo in modo che almeno ne parlino e non sotterrino tutto quello che è successo".

Il commento di Gessica Notaro

L'attivista, sempre in prima linea per combattere la violenza sulle donne - da quando ha subìto una terribile aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato - ha detto la sua su Massimiliano Varrese: "Vediamo tutti cosa sta succedendo al Gf. Prima con Heidi e ora con Beatrice. Non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente, però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d'allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d'allarme sono quelli che vediamo al Gf e sono gravi".