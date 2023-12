GF, anticipazioni stasera (4 dicembre): televoto, sorpresa per Alex e due nuovi ingressi. Chi sono

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Dopo la puntata di sabato scorso, stasera in prima serata, i fan del programma potranno seguire le nuove dinamiche. Logicamente si parlerà del famigerato "triangolo" composta da Mirko, Perla e Greta. Com'era prevedibile, dopo l'ingresso di Greta - avvenuto nella scorsa puntata - la convivenza nel loft di Cinecittà tra Mirko, Perla e Greta non è delle più facili. Il ragazzo è quello che sembra soffrire di più dell’attuale situazione. Le dinamiche del “triangolo amoroso” coinvolgono inevitabilmente tutti gli inquilini della Casa.

La sorpresa per Alex e due nuovi ingressi

Alex Schwazer riceverà una bellissima ed inaspettata sospresa: potrà incontrare i figli. Non solo. Stasera entreranno non una bensì due nuove persone. Di chi si tratta? Monia La Ferrera e Federico Massaro, che si uniscono al gruppo portando ciascuno la propria storia e il proprio bagaglio di esperienze. Infine il televoto. Quale sarà il verdetto del televoto? Il pubblico chi salverà tra Alex, Giuseppe, Grecia, Paolo, Perla e Rosy?

Giuseppe Garibaldi innamorato di Perla?

È probabile che si parlerà anche di altre dinamiche e vicissitudini della Casa di Cinecittà. Ad esempio, proprio di recente, Mirko si è confrontato con Giuseppe Garibaldi. Mirko: "Non è quello che fai nei confronti di Perla, perché lo so che tu sei fatto così. Va bene. Personalmente, secondo me, sono fatte in maniera diversa. Si vede. Tu hai detto 'Io sono abituato a corteggiarle'". "Non mi permetto perché so della situazione. Se tu non ci fossi, io lo farei. Ma ti ripeto: non devo sentirmi con la pressione, se voglio fare una cosa la faccio", dice Giuseppe.

Mirko allora: "La situazione può mettere a disagio ma io non sono il fidanzato di Perla". Giuseppe allora: "Io dico che spero che vi ritrovate. [..] Ieri stava malissimo e secondo me è stata più male lei di te". Mirko allora: "Io dico, secondo me a Giuseppe piace, non piace, vorrebbe, non vorrebbe. La cosa è tra me e te. Capisci quello che intendo?". Si tornerà a parlarne? Sì, con tutta probabilità.