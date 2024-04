GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme. La foto e la reazione del web

È trascorso esattamente un mese dalla fine del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e che ha visto trionfare Perla Vatiero. La ragazza ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi, arrivata in finalissima insieme a lei. L'attrice di Vivere è stata una delle protagoniste indiscusse dell'edizione del GF 2024. Pungente, intelligente, creatrice di dinamiche ma anche una donna che ha saputo colpire con il proprio fascino uno dei concorrenti del programma televisivo. Si tratta, come noto, di Giuseppe Garibaldi.

Tra i due è nata una simpatia che poi si è trasformata in un rapporto sentimentale. Burrascoso, con alti e bassi, che li ha portata a essere molto vicini e poi molto lontani. Sul finire del reality si sono riavvicinati. E adesso in che rapporti sono? A giudicare dallo scatto pubblicato da Chi Magazine (ma postato originariamente da Luzzi) su instagram ieri 23 aprile sembrano molto buoni. Sorridenti, uno accanto all'altro e sullo sfondo il Colosseo. "Beatrice Luzzi & Giuseppe Garibaldi insieme a Roma, ecco il selfie vista Colosseo", la didasclia scelta dalla rivista di Alfonso Signorini, a corredo dello scatto. Che sia in corso il un ritorno di fiamma?

La foto

I commenti sotto allo scatto non sono stati molto generosi. In molti, infatti, credono che Beatrice Luzzi meriterebbe di più. Qualche commento: "Ancora che perdi tempo con Garibaldi", "Mamma Mia.. ha sempre detto che certe cose non si dimenticano. Non potrei mai perdonare uno che mi offende come madre e come donna. Mi vengono i brividi a ripensare a certi gesti fatti contro di lei. Le parolacce, le allusioni sul suo essere fuori di testa e tante altre. Noi siamo stare testimoni e abbiamo sofferto con lei", "Non farlo Beatrice. Lascialo andare non fa per te, è solo un bamboccio stai con il tuo ex marito non deludermi".

Ma qualcuno sta anche dalla loro parte. Dalla parte dell'amore, di un rapporto che forse - lontano dai riflettori - potrebbe avere una nuova vita: "Stupendi. Qualsiasi sia la natura del loro rapporto", Io credo che lontano dai riflettori e lontano dalle finte amicizie che influenzavano Giuseppe, potranno finalmente conoscersi davvero e viversi. Io credo nella loro storia e mi piacciono molto". Come andrà a finire? Solo il tempo potrà dare delle risposte.