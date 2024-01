GF, confessioni hot di Rosanna e Fiordaliso: "Da quanto non facciamo l'amore". Poi parlano di Morandi e Ranieri

Il video con le confessioni

All'inizio non andavano d'accordo. Anzi sembravano proprio nemiche. Ma ora tutto è cambiato. Si tratta di Rosanna Fratello e Fiordaliso. Le due gieffine sono state protagoniste di un siparietto "osè" con cui Alfonso Signorini ha deciso di far partire la puntata del Grande Fratello, in onda oggi 15 gennaio su Canale 5.

Il conduttore ha esordito così: “La Casa si è un po’ divisa ed è normale, sono passati 4 mesi. Ormai conosciamo le alleanze, i nuovi entrati hanno messo il carico da 90. La frattura tra gruppi è sempre più profonda. Per fortuna c’è chi ci dà delle soddisfazioni inaspettatamente. Rosanna e Fiordaliso, venite in mistery”. Quindi il presentatore manda un filmato.

Le gieffine citano Gianni Morandi e Massimo Ranieri

Nel filmato Fiordaliso afferma: “Ma tu lo sai che Rosanna ha avuto solo Pino (il marito, ndr) come uomo? Pensa che du maron”.. “Per fiction ho baciato un altro, mi è piaciuto molto. Era Placido, bacia da Dio”. “Quanti io (quanti uomini ho avuto, ndr)? – dice Fiordaliso -. Non mi ricordo. Ho fatto pure l’amante”. Rosanna: “C’era un gossip, io so con chi..” ma dice di no. Poi ammette: “Una volta, una cosa molto breve". Ad un certo punto Fiordaliso sussurra un nome: “Morandi”. A cosa si riferiva? Fratello invece: “Con Massimo Ranieri.. mamma che bello. Mai tradito mio marito, chi ci crede ci crede. Chi non ci crede non ci crede”.

"Sono 15 anni che non faccio l'amore"

Poi una confessione di Fiordaliso: “Io sono 15 anni che non faccio l’amore. E tu?". Ma Rosanna Fratello non vuole entrare nei dettagli: "Da quando sono qui". "Ah lo fai, e quante volte alla settimana?", insiste Fiordaliso, senza avere risposta. Signorini torna in studio: “Partiamo da questa immagine” e si vede Rosanna Fratello con Morandi e Ranieri vicini. “Non me la racconti giusti. Cos’è successo con Morandi, Fiorda?”, domanda il conduttore. “Non è successo niente, ero fidanzata e ciao. Però mi sarebbe piaciuto". Rosanna di nuovo: “Ranieri un carissimo amico fraterno, stavamo sempre insieme. Abbiamo fatto un sacco di tournee insieme in America. Eravamo giovani”. “Pino non lo hai mai tradito giusto?, domanda il conduttore di nuovo”. “Mai, in più di 50 anni. Io trovo che sia una cosa bella", conclude Rosanna Fratello. Fiordaliso invece termina così: "Io da un fiore all’altro, se devo fare la conta non mi ricordo".