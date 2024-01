GF, Fiordaliso incontra il figlio Paolo (che le dà uno strano consiglio). Il video

Lo scherzo a Fiordaliso

Durante la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 15 gennaio, Fiordaliso è stata la vittima di uno scherzo (con un epilogo per lei inaspettato). All'inteprete di "Non voglio mica la luna", infatti, è stato fatto credere che il figlio Paolo avesse deciso di trasferirsi definitivamente a Bangkok, dov'era andato per lavoro. In realtà, appena atterrato a Roma, si è subito recato nella Casa di Cinecittà per farle una sorpresa. “Io non so se mamma ci cascherà, però vediamo cosa succede e in ogni caso tu preparati perché tra poco entrerai in Casa e potrai abbracciare lei e vedere tutti”.

Si riapre il collegamento, Fiorda non si aspetta nulla e Signorini rompe il silenzio: “Dicevo che tu ogni tanto entri in crisi però, c’è un però, c’è una persona che ti segue da lontano e che ha capito che sei in crisi e ti vuole abbracciare forte forte”. Parte il video "fake" del figlio: “Ciao mamma, eccomi qui. Sto lavorando a Bangkok e penso che rimarrò qui per un po’ perché mi hanno trovato altri lavori, si tratterà di qualche mese o forse di più. Io mi trovo veramente veramente bene e non ti nascondo che mi ha stregato. Mi piacerebbe che tu mi venissi a trovare”.

"Mamma non mollare e..", cosa ha detto il figlio Paolo

Fiordaliso non è felicissima. “Un bacio grande, non mollare, sei una guerriera”, cocnclude lui. “È tutto sua madre – dice lei -. Lui fa il regista di pubblicità evidentemente, non lo so.. si vede che ci è ritornato, io so che viaggia spesso. Che ne so io”. “Alfonso, io non sono mai stata lontana 4 mesi da nessuno”, continua lei. “Lo so e altri 4 ne mancano”, afferma Signorini. Lei è sconvolta. “Amore, come lo amo. Vi amo tutti da morire”, dice lei guardando in camera, riferendosi al figlio.

Quindi arriva il freeze inaspettato. Lei lo vede da lontano: “Non te lo aspettavi dai? Sono molto fiero di te – dice Paolo -. Stai facendo un percorso meraviglioso, anzi pensavo di vederti a casa dopo due settimane e invece mi stai sorprendendo. Mi raccomando non mollare". Quindi un consiglio forse inatteso: "Smetti di fare la zia ed entra nel gioco. Entra più nel gioco". Stop freeze e lei lo va ad abbracciare. “No, non ci devo tornare a Bangkok”, subito dice Paolo, rassicurando la mamma.

Fiordaliso versione mamma: parla il figlio

“Paolo benvenuto – le parole di Signorini -. Intanto diciamo chiaro alla mamma che non ti trasferisci in Thailandia. Una domanda: in mistery ci ha confessato che non si perdona che quando i figli erano piccoli lei abbia anteposto a loro la sua carriera e questo non la stare bene. Che mamma è stata?”. “Una mamma famosa, magari a scuola è stata più difficile”, dice lui e poi l’abbraccia forte. “Non ti vuole vedere nessuno, anche perché sappiamo che esci e inizi a rompere. Stai spaccando tutto”, ironizza ancora. Quindi aggiunge: “Lei è sempre stata abbastanza discreta, mi ha sempre supportato, mi ha aiutato tanto anche a realizzare il mio sogno. Mi ha lasciato libero, assolutamente”. “Ci stai sempre con la Giulia? Ma la saluti?”, dice Fiordaliso. “Sì”, risponde lui.