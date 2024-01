GF, Perla perde le staffe: "Lo rovino". Mai vista così

Un inizio giornata che difficilmente potrà essere dimenticato quello di ieri, 22 gennaio, per Perla Vatiero. La ragazza - una delle concorrenti del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - solitamente, per quanto decisa, non perde le staffe. Ma stavolta le cose sono andate diversamente.

A farla arrabbiare, sono state le parole di Stefano Miele, sempre pungente. "Sono rimasto sconvolto. Monia le dovresti dire che ha esagerato. Perla mi ha detto delle cose, tipo parolacce di notte. Si era infastidita perché tu russavi e voleva che io ti svegliassi. Invece di dirmi ‘scusa potresti svegliarla’, si è rivolta a me con delle parolacce”. Secondo Miele, Perla Vatiero gli avrebbe detto anche ‘po**a pu***na'", le parole di Stefano gli altri inquilini della Casa.

Quindi Perla, una volta informata dei fatti, ha sbottato: "Quello ha detto che io dico cose brutte. Ora mi sono rotte le scatole e mi ci manca lui. Mo mi so rotta. Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Io la vado a svegliare? Io glielo dico in faccia il giorno dopo che ha rotto che russa. Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però sbattono male! Io non sono.. non sono Greta o gli altri". E ancora ha aggiunto, sfogandosi con Greta: "Con me si parte male con me non si devono permettere. Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Quello che fa mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere l’esaurimento qui dentro per lei? Ma ti prego. Ma io lo rovino, sì lo rovino domani. Io stavo esaurita, ma io brutte parole mai dette".

"Gli do tempo due settimane". Il video

Infine Perla ha concluso: "Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*****a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due settimane proprio".

Perla e Stefano, poi, si sono scontrati in modo molto diretto: "Non ti permettere mai più. Tu non hai chiaro quello che io ti ho detto". "Monica ha capito male - ha replicato Stefano -. Io ho detto che lei ha inveito contro.. non lo so amore, hai detto queste parole, hai anche alzato il braccio. Va bene così tesò, sei brava te. Tu non mi hai mai detto 'per favore', me lo hai imposto".