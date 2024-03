Grande Fratello, riassunto puntata 14 marzo: nomination, verdetto televoto e il video segreto

Una ricca puntata, quella del Grande Fratello andata in onda giovedì 14 marzo. Video segreti, nomination, e non solo. Ecco cos'è accaduto: qui una sintesi.

Salta la luce nella Casa

Innanzitutto un fatto veramente raro: improvvisamente è andata via la luce nella Casa. Per diversi minuti la situazione non è cambiata, tanto che è stato allestito un salotto nel giardino.

La data della finale

Il conduttore ha rivelato in diretta quando si terrà l'ultima puntata del programma. No, non è ad aprile come aveva detto Cesara Buonamici, bensì un altro giorno.

Tra Beatrice e Vittorio è successo qualcosa?

Durante la puntata è stato tirato fuori un discorso, risalente in realtà a qualche mese fa. Pare, infatti, che tra Beatrice e Vittorio possa esserci stato quacosa. Ma sarà veramente così?

Il televoto

Giuseppe, Massimiliano, Anita, Simona e Federico erano al televoto. Alla fin fine Anita e Giuseppe sono i più votati. Alessio rivela che se Anita dovesse uscire, lui pure andrebbe via. Poi legge il verdetto: “Anita”. La ragazza ride: “Non avrei mai pensato di andare così lontano”. “Ma è veramente per l’eliminazione?”, chiede Giuseppe dubbioso. Signorini dice di no e invita Anita a uscire subito. Anita ad Alessio: “Ti prego non uscire. Mancano pochi giorni”. “Ho letto il contratto, devo dimezzare il cachet. Dai, sono grande. Non esco solo per te. Non ho voglia di stare qua”, la rincuora lui. Quindi Signorini rivela che non è davvero eliminata, bensì è la prima candidata all’eliminazione di lunedì.

La catena di salvataggio

Oltre alle nomination classifiche, ci sono state delle nomination particolari. In che senso? "Rosy e Beatrice, voi siete le prime due finaliste ufficiali. Stasera sarete voi a iniziare una catena di salvataggio, ognuna di voi potrà scegliere il primo concorrente che vuole salvare i due salvi a loro volte ne salveranno uno a testa così via. Rimarranno solo due inquilini che nessuno avrà salvato e questa sera saranno a rischio. Per il momento non posso dirvi di più”.

Beatrice salva Simona: “So che non la salverebbe nessuno quindi mi immedesimo”. Rosy salva Paolo: “Perché l’altra volta aveva salvato me”. Simona salva Massimiliano. Paolo salva Letizia: “Come non potrei mai?”. Massimiliano salva Federico: “in questo periodo mi è stato molto vicino”. Letizia salva Perla: “Per me è stata come una sorella qui dentro”. Federico sceglie Giuseppe. Perla, invece, sceglie Greta. Sergio e Alessio rimangono da soli. Poi la palla è passata ad Anita, che ha dovuto scegliere chi salvare tra Sergio e Alessio. Logicamente Anita ha salvato Alessio e così Anita e Sergio sono tra i candidati all’eliminazione di lunedì. A loro si aggiungono coloro che sono stati nominati durante la puntata. Ecco l'elenco.

Nomination: elenco e motivazioni

Massimiliano nomina Greta: "Non l'ho mai nominata e poi mi piacerebbe che a volte fosse più diretta".

Simona nomina Greta: "Ormai a questo punto..".

Federico nomina Simona: "È accanita nei confronti di Greta".

Greta nomina Simona: "Ci passo poco tempo".

Rosy Chin nomina Simona: "Con lei condivido poco la casa non abbiamo rapporto".

Giuseppe nomina Alessio: "Vado per rapporti.. e noi non lo abbiamo".

Paolo nomina Simona

Perla nomina Federico: "Il nostro rapporto è solo una conoscenza, non riesci ad andare oltre".

Sergio nomina Simona: "Vive distaccata dalla casa, sta sempre nel suo modo".

Alessio nomina Giuseppe: "Il mio avvicinamento ad Anita ci ha allontanato ancora di più".

Beatrice nomina Paolo: "Anche stasera, sul discorso delle relazioni, lui vuole imporre i suoi schemi che sono diversi dai miei".

Letizia nomina Simona: "Ci parlo pochissimo".

Anita nomina Simona: "Ti muovi in coppia con Beatrice".

Il televoto finale: Simona, Greta oltre ad Anita e Sergio. Uno di loro abbandonerà definitivamente il gioco lunedì prossimo.