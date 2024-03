Grande Fratello, Signorini gela due concorrenti: “Arriva il filmato che vi inchioda”

In alto il video con Alessio e Perla

La puntata del Grande Fratello in onda oggi giovedì 14 marzo inizia con il capitolo "Alessio e Perla". Prima si era parlato di un loro strano avvicinamento. Poi, invece, i due si sono allontanati. Come se non bastasse, ci si è messa anche la sorella di lei che, dall'esterno, ha definito l'uomo "un pagliaccio". Quindi il Grande Fratello li ha fatti incontrare, ma non prima di un intervento del conduttore Alfonso Signorini.

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore ha chiamato entrambi, ma facendoli accedere in due stanze da soli, in modo tale che l'uno non sentisse ciò che diceva l'altra. "Alessio ha detto: 'Attenta che se parlo io…". A cosa alludeva?", ha chiesto il presentatore. Perla parlando di Alessio: “Io ho sempre detto che lui con me non ci avrebbe mai provato. Si è creata un’amicizia. I miei dubbi ci sono perché determinate cose le ha dette mia sorella e quando parla lei è quasi legge però comunque le cose le vivo io all’interno della Casa”.



“Però tu non hai risposto alla mia domanda che era molto diretta. Lui dice ‘guarda che rischiamo di farci male tutti e due’. A cosa alludeva?”, ha domandato il conduttore. Allora lei: “Forse che finiamo di passare da amici a nemici. Io non penso di aver fatto nulla nei suoi confronti, non ho interesse”. "C’è qualcosa che non ci dite? Guarda che le mie domande non sono mai banali, sapete che arriva il filmato che vi inchioda. Meglio prevenire che curare”. Ma Perla non si è sbottonata.

Allora Alfonso si è collegato con Alessio, che ha detto: "Io mi prendo le responsabilità. In più io credo che Perla abbia delle responsabilità e ha alimentato i dubbi delle persone con il confessionale a Sergio”. Quando Signorini gli ha chiesto se si sia fatto un film, lui ha risposto così: "No, io ho detto che ci facciamo male perché poi dobbiamo dirci chi ha fatto credere qualcosa alla gente”.

Il confronto tra Alessio e Perla

I due si sono visti, uno davanti all’altro. Perla ha detto: “Io ho detto che scoppia un casino? L’ho detto perché altrimenti litghiamo. Se mi fido di Alessio? Mi fido del bene che lui mi vuole. Sicuramente c’è un feeling e si scherza, anche se ormai non si fa da due settimane”. Signorini allora: “Mirko allora come vedi Perla non vuole prendere le distanze da Alessio”. Mirko ha commentato: “Questo è giusto però io sinceramente non ho capito nulla delle risposte che hanno detto”. Perla allora: “Le distanze sono venute automatiche per alcune cose che sono successe”.

Alessio è andato in giardino e ha detto che vorrebbe difendersi perché la sorella di Perla lo ha definito un pagliaccio. E infatti è entrata Loana, che però sembra aver perso le parole: “Ora cerchiamo di capire tutto quello che è successo. Non ti ho dato del pagliaccio a te come persona ma te come personaggio. La mia parola era per quello. Ti conoscerò fuori. Ho detto questo perché sei entrato perché ci volevi provare per Greta, poi sbatti i piedi con Perla, alla fine sei a letto con Anita. A me sembra una presa in giro, io lo vedo che Perla ti vuole bene". Infine Signorini ha concluso: “Quello che sta succedendo tra Loana e Alessio è tipico del mondo virtuale dei ocial dove tutti si scontrato in maniera feroce e poi quando s’incontrano faccia a faccia tutto diventa giustamente più umano”.