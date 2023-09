Grande Fratello, arriva Giampiero Mughini: "Porto la mia salsa per condire quella pietanza"

Giampiero Mughini pronto a fare il suo ingresso come concorrente del Grande Fratello. A 82 anni il giornalista, scrittore, esperto di sport, d'arte, cultura e spettacolo è in procinto di aggiungere anche l'esperienza televisiva del reality di Canale 5 alla sua carriera che ha ripercorso nel corso di un'intervista al Corriere della Sera.

Dall'incontro con personalità iconiche come Lucio Magri, Indro Montanelli alla partecipazione a show televisivi come Ballando con le stelle, la vita professionale di Mughini è stata piena di situazioni che lo hanno messo al centro dell'attenzione mediatica. A chi sostiene che lo abbia fatto per soldi: "Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima" ha risposto lui. E sull'ipotesi che tenda ad esporsi per narcisismo: "Questa è già un'ipotesi più calzante. Ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco. E il pop, dal cinema al fumetto, per me è parte essenziale della vita". Quanto all'imminente arrivo al reality condotto da Alfonso Signorini ha aggiunto: "Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza", ha detto poi il giornalista.

Mughini su Meloni e Schlein

Quanto alla situazione politica attuale, alla domanda su cosa pensi della premier Giorgia Meloni, Mughini ha dichiarato: "Me la trovai davanti la prima volta che avrà avuto diciotto anni: non sbagliò una parola. Pure al governo ha iniziato bene; poi si è ingarbugliata. Anche a causa della sua squadra: se giocasse a calcio, sarebbe in serie C". Su Elly Schlein, invece, ha manifestato qualche perplessità: "Nulla in lei mi suona, tranne qualche sillaba che mi ricorda tempi remotissimi". Di Silvio Berlusconi, infine, porta con sé un ricordo bellissimo: "Non buono; buonissimo. Ero in una sua tv quando qualche leccapiedi disse: il presidente Berlusconi ha vinto l'Oscar. Risposi che l'Oscar l’aveva vinto Tornatore, con un film prodotto da Berlusconi. Il giorno dopo lui mi telefonò per ringraziarmi di aver corretto quell'importuno. Era la prima volta che lo sentivo in vita mia".