Grande Fratello, i concorrenti piangono e Mughini sbotta: "Pensate ai soldi che prendete senza meritarli"

È tra gli ultimi arrivati e subito ha fatto parlare di sé. Qualcuno aveva dubbi? Lui è Giampiero Mughini, nella Casa del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Dopo la clamorosa frase su Matteo Salvini (cui sono seguite le scuse), adesso si torna a parlare di lui, ma il motivo è ben diverso. Cos'è accaduto?

Una vera superstar nella Casa di Cineccità, almeno a giudicare dall'approvazione che riceve su Twitter (o X) dopo una delle ultime stoccate riservate ai concorrenti della trasmissione di Canale 5. Sui social rimbalza il video di una conversazione tra lo scrittore e giornalista 82enne. La clip riproposta da alcuni utenti documenta la chiacchiera con Angelica, impegnata a correre sul tapis roulant. "Eravamo tutte qua fuori a piangere, un mortorio ieri sera", dice la ragazza. "Perché piangevate?", chiede Mughini. "Pensavamo alle persone che abbiamo fuori", replica la concorrente. "Vabbeh, ma pensate ai soldi che vi state guadagnando e che non meritate affatto", l'affondo dello scrittore. "E' vero anche questo...", deve riconoscere la giovane 'collega di reality'.

Grande Fratello, il televolo di stasera: chi si salverà?

Mughini si segnala anche per il ruolo di mediatore tra Beatrice e Giuseppe, 'accusato' dall'attrice di averla ferita nelle conversazioni con altri concorrenti. "Se ho sbagliato, chiedo scusa", dice il ragazzo, che non sembra convincere l'interlocutrice. "Credo sia sufficiente che lui abbia chiesto scusa, non deve scriverlo su un foglio in carta bollata. Beatrice, le scuse vanno accettate", dice Mughini. Intanto stasera, dalle 21:10 circa su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality di Canale 5. Chi si salverà tra Beatrice, Giselda, Grecia, Rosy, Valentina e Vittorio?