Grande Fratello, Giselda in lacrime nella notte: cos'è successo dopo la puntata (video)

Lo scontro tra Giselda Torresan e Beatrice Luzzi è stato uno dei momenti che ha segnato la puntata del Grande Fratello in onda giovedì 28 settembre. L'attrice è stata eletta dal pubblico tra le concorrente preferite con il 34% delle preferenze e ciò le ha dato modo di scegliere chi tra i compagni dovesse essere destinato alla nomination. Tra loro c'è stata anche Giselda, protagonista di un botta e risposta con Beatrice che in Giselda ha acuito un malessere poi sfociato in un pianto dopo la diretta di Canale 5.

"Ragazzi capitela. Lei dice, ci rimane male perché dice ‘perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me?‘" ha spiegato Rosy ai ragazzi che si chiedevano perché Giselda piangesse. "Te lo dico io perché hanno preferito lei: di lei c'è bisogno perché altrimenti non c'è gioco. Non l'hanno votata per i comportamenti che ha, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti". Sui social la questione è stata ed è ancora molto commentata dal pubblico, diviso tra chi crede nella buona fede e nella sensibilità della concorrente e chi, al contrario, fa notare la sua reazione contrastante tra quello che ha sempre sostenuto, ovvero che la sua vita di ragazza semplice la tiene lontana dalle ambizioni televisive, e le lacrime per non essere stata la preferita dei telespettatori.



