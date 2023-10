Gf, Giuseppe e Beatrice vera coppia? A lui scappa una frase in magazzino

Al Grande Fratello è nata la prima coppia. Da sabato, dopo il bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzi, non si parla d'altro dentro e fuori la Casa. I due, sempre più vicini negli ultimi giorni, si sono lasciati andare a un momento di passione e sembra vogliano viversi questa bella sorpresa. A qualcuno, però, le cose non tornano.

Massimiliano Varrese è stato il primo a insinuare che ci sia qualcosa di poco chiaro nelle intenzioni di Giuseppe: "Secondo me lei prenderà una bella batosta - ha detto -. A lei adesso piace davvero lui". E lui? Anita ha rivelato a Samira di aver sentito una frase di Garibaldi in magazzino che non lascia spazio a dubbi: "Ha detto 'se lunedì entra una ragazza faccio il panico'. Ha detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo, magari gli mette ansie e lui si sta stufando. Questa storia alla fine c'è solo da tre giorni, a lui sta pesando la situazione. Lei è molto presa secondo me, ma non penso che la cosa vada avanti".

Insomma, gli altri inquilini non scommettono su questa storia, anche se sta già appassionando molto il pubblico. E forse, lo scopo - almeno di Giuseppe - è proprio quello.