GF, Giuseppe e Perla nello stesso letto: "Dopo 5 mesi..". Mirko commenta così

Il video con Giuseppe e Perla protagonisti

Al Grande Fratello, durante la puntata in onda oggi 29 gennaio, c'è spazio anche per i sentimenti. Come quelli di Mirko verso Perla. Inutile negarlo, tra i due pare che ci sia ancora qualcosa. La conferma è arrivata anche stasera, nonostante Mirko dica il contrario. È Rebecca Staffelli a tirare fuori un argomento "hot": "Giuseppe, hai dormito con Perla", dice lei. Quindi va in onda il filmato con i concorrenti che rifanno i letti e mettono in ordine. Ad un certo punto - nel video - Letizia dice a Perla: "Madonna, io e Paolo comunque non dormiamo insieme da una vita".

Allora Perla proprone: "Io dormo da Giuseppe". Rosy commenta: "Questa notte Paolo e Letizia hanno dormito insieme. E Giuseppe? È finito nel letto di Perla". Garibaldi poi spiega: "Mirko può pensare quello che vuole. Ho fatto nottata sì, ho combinato tutto quello che uno può combinare dopo 5 mesi", dice Giuseppe scherzando.

Si rientra in studio e Signorini afferma: "Scusa Giuseppe..". "Abbiamo dormito con due cuscini in mezzo", spiega Perla, mettendo subito in chiaro le cose. Allora il conduttore fa intervenre Mirko (ex di Perla) il quale dice: "Sto tranquillissimo. Perla è single, può fare quello che vuole". "Mirko, lo ha fatto solo per me e Letizia", dice Paolo dalla Casa, cercando di rassicurarlo. Il presentatore conclude: "Mirko è andato a sciare in questi giorni, l'altitudine gli ha schiarito le idee". Insomma, tra i due un'innocua dormita. Niente di più. E Mirko? Può tenere per sé la propria gelosia.