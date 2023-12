GF, il web chiede la squalifica di Giuseppe per una frase su Beatrice: cosa ha detto

Continuano le avventure dei concorrenti del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Tra gaffe (come quella clamorosa di Beatrice), esternazioni di dubbio gusto, aerei da parte dei fan e altri momenti più leggeri. C'è anche una questione che vede Giuseppe Garibaldi protagonista. Si tratta di un siparietto che ha fatto indignare il web, il quale ora chiede la squalifica del concorrente. Il motivo? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa ha detto Giuseppe Garibaldi

Giuseppe, Perla e Letizia si trovavano sul letto a parlare del più e del meno. Poi, riferendosi a Beatrice, Giuseppe ha preso la parola e ha affermato: "È fuori. Secondo me è fuori di testa. Ha dei problemi". Letizia è dubbiosa: "Cioè? Dei problemi in che senso?", gli domanda. Allora Giuseppe convinto: "Di testa". "Ma no", commenta la ragazza. Perla, invece, rimane in silenzio.

La clip è stata ripubblicata su Twitter (o X) dall'account @teamsoleilsorge, che si è scagliato contro Garibaldi: "Questo uomo mi fa schifo". Non sono tanto diversi gli altri commenti sotto al filmato. "Disgustoso ciò che ha detto il bidello verso Bea, parole pesanti chiamarla anche basta*da, dirle quando uscirà fuori se la vede con lui, questi sono da squalificare e non da tenere nel GF.. basta stiamo vedendo dell' assurdo in quella casa ..due uomini prepotenti, disgustoso", ha scritto una fan del programma.

Quindi altri commenti: "Questo bieco soggetto deve dire grazie alla Buonamici se è ancora lì dentro, per i continui salvataggi. Ci fosse stata la Brugnaelli (ex opinionista del programma, ndr) era fuori da un bel pezzo", "Beatrice ha un'intelligenza che tu invidi". Più di qualcuno chiede che venga squalificato: "Spero che per questa frase sia squalificato", "Squalificatelo.. Dire a una persona che è fuori di testa è da denuncia!". Qualcun altro, invece, è dalla sua parte: "Spiace dirlo, ma ha ragione". Come andrà a finire? Non resta che scoprire se l'argomento verrà affrontato durante la prossima diretta in prima serata su Canale 5.