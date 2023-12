GF, la frase di Garibaldi sui gay scatena le critiche: il video

Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti del Grande Fratello, sta facendo discutere per alcune nuove esternazioni discutibili. Cos'è accaduto? Il gieffino si trovava a cena con gli altri inquilini della Casa di Cinecittà quando, ad un certo punto, hanno iniziato a parlare dell'omosessualità e degli omosessuali. Tutto nasce da una frase di Fiordaliso, che ha detto a Giuseppe: "Tu ultimamente sei strano". Allora Varrese è intervenuto: "Prova esperienze nuove". "Provale tu", ha immediatamente replicato Garibaldi. E ancora: "Con tutto il rispetto".

La frase di Garibaldi

Quando la cantante di Non voglio mica la luna gli ha consigliato di aprire la mente, ecco che Garibaldi si è lasciato andare all'affermazione di cui si sta parlando sui social: "Ascolta, già che li a..(accetto? ndr) io ho fatto un enorme passo. Già per me è una cosa". "Prima di aprire la bocca rifletti", ha tuonato Varrese. Ma Garibaldi, come un fiume in piena, ha aggiunto: "Per me è normale che ci siano, mentre una volta ero così.. e ti dico che ho anche qualche amico".

Fiordaliso di nuovo: "Perché 'anche'? Hai degli amici. Ma ci mancherebbe altro". "Là inizia e là finisce, il mio pensiero non va oltre - ha detto Garibaldi -. Il mio pensiero è una cosa che finisce con la A". "Sei antico, sei proprio antico. Sei un primitivo", ha aggiunto Fiordaliso mentre Massimiliano e Anita hanno detto che nella vita tutto è possibile.

La reazione del web dopo le parole di Giuseppe Garibaldi

Come hanno commentato i telespettatori? Basta fare un giro su Twitter (o X) per rendersene conto. "'Già che li accetto che stanno in questa casa' questo è quello che intendeva se Varrese non lo avesse bloccato in tempo, meschini e ipocriti fasulli", ha scritto la signora Anna. E ancora altri commenti: "Adesso gireranno la frittata, ne sono convinta", "A prescindere da tutto.. ma che discorsi sono? Capisco il vino, però..", "Immagino che Alfonso sia felice di essere accettato dal caro Giuseppe #grandefratello ipocrita, ignorante siamo nel 2023 ste cose non si può e no si devono sentire". Pioggia di critiche, di cui si tornerà probabilmente a parlare.