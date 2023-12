GF, l'indiscrezione: "Giuseppe in lacrime, vuole andare via". Il motivo

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello, serpeggia un'indiscrezione riguardante Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più noti. Pare, infatti, che il gieffino voglia abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini. Non c'è stato alcun comunicato ufficiale (al momento), si tratta infatti solamente di un'ipotesi rivelata dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

L'indiscrezione sarebbe la seguente: "Garibaldi in lacrime. Nella notte sarebbe entrato nel confessionale esprimendo la volontà di uscire perché teme un richiamo da parte di Alfonso nella prossima puntata riguardo al gesto violento (ha tirato un pugno al muro) la notte di Natale". Pare, dunque, che Giuseppe Garibaldi lascerebbe il reality per paura di fare una brutta figura, sostanzialmente. Ma sarà davvero così?

Le due frasi shock di Giuseppe

Certamente negli ultimi giorni le cose non sono andate per il verso giusto. Garibaldi, infatti, è stato protagonista di due episodi che hanno fatto discutere. Il primo è quello riguardante la frase che ha detto nei confronti di Beatrice, sostenendo che l'attrice romana abbia dei problemi: "È fuori di testa". Il secondo, invece, è un'uscita infelice che ha avuto mentre parlava con Fiordaliso, Anita e Massimiliano Varrese. Affrontando il tema dell'omosessualità, Garibaldi si è lasciato andare ad una frase che ha giustamente fatto parlare sul web. Si resta in attesa di eventuali provvedimenti a suo carico e soprattutto di capire se, effettivamente, lascerà il gioco oppure no.