Grande Fratello, Giuseppe assicura: "Non sono ancora entrato nell'ottica che sono in tv"

Poche ore separano fan e concorrenti del Grande Fratello dalla semifinale. Pochi giorni, logicamente, dalla finalissima (in onda lunedì 25 marzo dalle 21:30 circa su Canale 5). È stata un'edizione lunga, anzi lunghissima. Era l'11 settembre scorso, infatti, quando prendeva il via il reality condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli per l'area social. Tra i primissimi concorrenti a entrare ci fu Giuseppe Garibaldi. E ad oggi, lo stesso gieffino si è detto incredulo di un fatto in particolare. Di cosa si tratta? Ecco le sue parole.

La rivelazione di Giuseppe

Mentre si trovava a paralre con Federico, Massimiliano, Alessio e Sergio (tutti nella suite), Giuseppe ha detto: "Non sono mai entrato nell'ottica che sono in tv. In 6 mesi non sono mai entrato nell'ottica che mi posso vedere così". "Neanche io, lo stavo dicendo prima", ha commentato Sergio. Difficile comprendere precisamente il motivo. Forse Giuseppe intendeva dire che le telecamere, essendo sì fisse ma ben nascoste, non si avvertono più di tanto? O, più probabilmente, che ormai ci ha fatto l'abitudine?

La semifinale

Intanto una cosa è certa: stasera si terrà la semifinale. Secondo Sisal, Federico Massaro non riuscirà ad arrivare in finale. Massimiliano è già in finale, ma potrebbe non vincerla. Mentre Beatrice Luzzi al momento è la più favorita per la vittoria. A seguire Perla Vatiero e proprio Giuseppe Garibaldi. Non resta che attendere l'evolversi della situazione. Appuntamento a stasera. Lunedì, invece, la finalissima, dove verrà eletto il vincitore (o la vincitrice logicamente). Poi, da lunedì 8 aprile, prenderà il via l'Isola dei Famosi (condotta da Vladimir Luxuria).