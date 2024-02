Grande Fratello, Signorini a Giuseppe: "Ti abbiamo sgamato, non hai raccontato la verità"

In alto il video con lo scherzo a Giuseppe e agli altri

Dopo alcuni giorni in cui era uscito dalla Casa per motivi di salute, Giuseppe torna nel loft di Cinecittà e il conduttore lo invita ad andare in mistery: “Come stai? So che ti hanno ribaltato come un calzino. E ora sei sano come un pesce - dice Alfonso Signorini -. Sta di fatto che stai registrando un record, uscendo e rientrando”. “Approfittando della tua scelta ho fatto una ricerca su di te. Ho scoperto la tua vera identità, con grande sorpresa. Non è che ce l’hai raccontata proprio giusta. Non ci hai raccontato tutta la verità, ti abbiamo sgamato”, afferma il conduttore. Di cosa si tratta?

Signorini ai concorrenti: "Devo darvi un annuncio"

Signorini si rivolge poi ai concorrenti: “Devo darvi un annuncio. Giuseppe sta bene, i medici hanno detto che è sano come un pesce ma somatizza per lo stress. Ma non voglio parlarvi di questo, c’è qualcosa che è arrivato il momento che dovete sapere. Giuseppe Garibaldi in realtà non è il Giuseppe Garibaldi che voi tutti conoscete”. Gelo in Casa. Tutti sono freezati. Anita non ci crede e strabuzza gli occhi. Signorini continua: “Oggi capirete finalmente chi è, non è un collaboratore scolastico ma qualcosa di molto altro”. Va in onda un finto confessionale, ovvero realizzato con l'intelligenza artificale, in cui il Garibaldi 'fake' dice: “Io sono ancora qui per ringraziarvi”, e comincia a parlare in cinese, in francese e altre lingue.

“Io in realtà sono un noto ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica. Nei mesi trascorsi insieme il mio spirito vagava tra vari principi - dice il finto Giuseppe -. Oggi sono a un passo dal dimostrare una importante teoria”. Il video esilarante viene fatto vedere ai concorrenti. “Avete capito che Garibaldi non l’ha raccontata giusta. Certo lo so, sembra che segua un copione ma non è così. Ve ne accorgerete”, afferma il presentatore. Giuseppe commenta: “Già faccio fatica a parlare l’italiano, figurati il resto.. bello comunque”.

La conclusione dello scherzo

“Tu devi dire che sì, è la tua identità, che ti sei dovuto piegare a vivere con gente così semplice, che ti pagano anche molto bene”, dice Signorini invitandolo a entreare in Casa. Giuseppe entra, gli altri sono freezati. Prova a non ridere ma in realtà non ce la fa e, non appena vengono 'sfreezati', tutti corrono ad abbracciarlo. "Ci avevi sperato Beatrice? Invece è un altro palo", ironizza Signorini. Beatrice annuisce e sbotta a ridere. Insomma, era tutto uno scherzo. La puntata poi prosegue con le altre dinamiche.