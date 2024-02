Grande Fratello, concorrente vomita in bagno? "Sta male, deve uscire"

Sono trascorsi esattamente dieci giorni da quando Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti del Grande Fratello, si era sentito male in Casa, tanto che fu necessario l'intervento dell'ambulanza. Adesso pare che ci sia nuovamente qualche problema di salute. A riportarlo sono i tweet di alcuni utenti sui social, preoccupati per le condizioni del gieffino. "Giuseppe che vomita e sta di nuovo male.. ragazzi qui non c'entra niente il fatto che si stanca correndo perché in qsti giorni è stato a riposo ma è stato sempre male. Deve uscire e controllarsi per bene in ospedale, non doveva rientrare dopo 2 giorni.. speriamo bene", scrive un utente.

Quindi altri commenti simili: "Giuseppe che è dimagrito a vista d'occhio, è collassato, mangia poco o se mangia poi vomita.. Ma questi cosa aspettano a fare qualcosa?? Ma vi rendete conto che non si gioca con la salute della gente? E che ca**o!", "Giuseppe ieri di nuovo sangue dal naso e adesso vomita.. ma cosa stanno nascondendo su questo ragazzo? A questo punto meglio che esca perchè non regge neanche tutta questa pressione", "Cos'è successo? Giuseppe sta in bagno e vomita?".

Insomma, c'è preoccupazione. Anche ieri più volte è stato consigliato al gieffino di mangiare. Il sospetto, quindi, è che abbia un qualcha malessere, che non si tratti di qualcosa di passeggero. Chissà se il programma deciderà di prendere die provvedimenti, anche per tutelarlo o se lo stesso concorrente vorrà dire qualcosa al riguardo. Al momento, infatti, tutto tace. Non sappiamo veramente cos'abbia e in che condizioni si trovi. L'auspicio, logicamente, è che possa riprendersi al più presto.