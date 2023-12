GF, Giuseppe dà della "brutta bastarda" a Beatrice? La frase sussurrata a microfono aperto

Ieri, lunedì 4 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tra i concorrenti che più stanno movimentando le dinamiche ci sono anche Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra i due prima una storia d'amore, poi un allontanamento che diventa ogni giorno più grande.

Il rapporto si complica di volta in volta e, qualora ce ne fosse bisogno, ieri è arrivata una nuova conferma. In particolar modo Beatrice si è scagliata contro Giuseppe e anche contro il papà, che la scorsa settimana era andato a fargli una sorpresa. L'attrice romana ha dato del maschilista a Giuseppe, ma anche al papà. Rei - a suo modo di vedere - di non aver considerato abbastanza la mamma e soprattutto di non aver fatto neanche un mea culpa.

L'accusa di Beatrice e la replica di Giuseppe

Beatrice ha parlato anche di patriarcato: "Questo è il motivo per cui in Italia le cose vanno in un certo modo. Non c'è mai l'oggettività di dire: 'Mio figlio ha sbagliato'. Io combatto quel tipo di mentalità. Confermo che sono dei maschilisti". Qualcuno è stato d'accordo, qualcun altro no. Ad ogni modo Signorini ha dato l'opportunità a Giuseppe di difendersi: "Maschilista è un aggettivo grande", ha detto in lacrime il ragazzo.

Poi ha aggiunto: "Penso che dire questo è grave. Mio padre non ha mai avuto questa cosa. In più c'è da ammirare che quando sono venuti i suoi figli (di Beatrice, ndr) qua fuori io ho sempre fatto i complimenti. Lei, invece, ha subito puntato il dito sulle faccende accadute qua dentro". Signorini allora: "D'accordo con quello che hai detto, però è altrettanto vero che Beatrice si è sentita isolata. Magari non per maschilismo, però quasi proteggendo quel tipo di mentalità, no?". Fin qui niente che i telespettatori non sapessero, ma avete sentito cosa avrebbe detto Giuseppe in un secondo momento?

Le frase sospetta di Giuseppe (video)

In un filmato riportato su Twitter (X) da @soleilsorgesupporter, la pagina ha sottolineato come, nel momento in cui Signorini stava per staccare il collegamento, Garibaldi si sarebbe lasciato andare ad una frase offensiva nei confronti di Beatrice. Una frase sussurrata, che però non sarebbe sfuggita a molti: "Brutta bastarda, guarda questa..". L'audio non si sente benissimo, rimangono dei dubbi sulle parole esatte ma per molti sembra tutto chiaro.