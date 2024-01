GF, Giuseppe fa una battuta sgradevole a Greta: "Succhia". Il video

"Succhia". Siamo nella Casa del Grande Fratello. A rivolgersi in questo modo sgradevole e volgare è stato Giuseppe Garibaldi nei confronti di Greta Rossetti. I due si trovavano in cucina, presumibilmente era mattino presto e si erano svegliati da poco. Pare - e sottolineiamo pare, poiché il contesto non è così chiarissimo - che Giuseppe stesse facendo il cappuccino. Ad un certo punto si accorge di aver versato troppo latte: "Mi è caduto un goccio in più". Quindi Greta domanda: "E mo?". Allora Giuseppe: "Succhia". Poi entrambi ridono a crepapelle.

"Ma perché ho un amico così scemo? Non posso neanche ridere, lasciami stare", commenta lei successivamente. La clip, ripubblicata su Twitter (o X) dall'account @lexiercalm, sta facendo discutere. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo, è facilmente intuibile e riguarda la battuta in sé. Decisamente poco elegante. Il secondo, invece, è più relativo alle dinamiche del gioco.

Il web critica Greta

Greta, infatti, è stata accusata da qualcuno di essere incoerente. La scorsa settimana la ragazza si era lamentata ed era sbottata a piangere a causa di un'esternazione simile nei suoi confronti, ma da parte di un altro inquilino, ovvero Stefano. Lo stilista, riferendosi alla passata relazione di Greta con Mirko Brunetti, aveva detto: "Ti ha pucciato il biscotto". Per quella frase Greta si era infuriata e l'argomento era stato portato anche durante la diretta in prima serata.

Il video

Diverso atteggiamento, invece, per la frase di Giuseppe. I social lo stanno facendo notare: "In una settimana: 'Te lo faccio rivedere, succhia e svariate pacche sul sedere in piscina.. e niente, è offesa solo dal biscotto", "Non capisco cosa ci faccia ancora lì dentro quel verme", "Come mai qui non si offende? Me lo spiegate? Mi sta enormemente scadendo la ragazza", "Ah qui ride? Poveretta" e ancora commenti negativi: "Questo però va bene" oppure "E poi ci lamentiamo di Stefano". Insomma, la diversa reazione di Greta non è minimamente piaciuta ai telespettatori. Chissà se questo episodio verrà discusso anche in puntata. Non resta che attendere.