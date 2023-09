Grande Fratello, il recap della prima puntata: concorrenti, nomination e gaffe

Con largo anticipo rispetto alla scorsa edizione è finita la prima puntata del Grande Fratello nip, andata in onda su Canale 5 lunedì 11 settembre e condotta da Alfonso Signorini, nuovamente al timone di uno dei programmi di punta di Mediaset. Oggi, dopo la presentazione da parte del conduttore della nuova linea da seguire nel programma, abbiamo conosciuto alcuni dei nuovi concorrenti del reality pronti a farsi strada nella televisione e a raccontarsi al grande pubblico.

Il recap della puntata dell'11 settembre del Grande Fratello 2023

Il discorso di apertura: dopo aver introdotto in studio Cesara Buonamici, Alfonso Signorini ha spiegato cosa ci aspetta nel programma, ovvero ciò che già sappiamo: niente trash e volgarità, anche se già dopo il primo quarto d'ora questa promessa è venuta a mancare. C'è da dire però che all'interno della Casa tutti hanno tenuto un comportamento consono a una prima serata.

Primi concorrenti: il primo a essere stato presentato è Paolo Masella, un giovane romano che non ha mai visto il reality show di Mediaset; poi è arrivato il turno di Giselda Torresan, veneta che lavora in una fabbrica; e ancora Grecia Colmenares, nota al pubblico per aver interpretato diverse telenovelas negli anni '80 e '90; Alex Schwazer, il marciatore accusato di doping e per questo squalificato per 8 anni durante le Olimpiadi di Rio del 2016; Beatrice Luzzi, attrice, regista e blogger italiana; Letizia Petris, laureata in Digital Marketing e di professione è una fotografa; Vittorio Menozzi invece lavora nel campo della moda; Rosy Chin, la chef che nel video di presentazione ha parlato dei suoi problemi passati con il cibo; l'attore Massimiliano Varrese, conosciuto per la fiction Mediaset "Carabinieri"; Giuseppe Garibaldi, già noto per aver partecipato a "Tipi da crociera", una sketch comedy con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello; Angelica Baraldi lavora in un'azienda di informatica; Marco Fortunati, un maestro di sci e tassista; Samira Lui, professoressa de "L'Eredità" e concorrente a "Tale e Quale show" nel 2022; Lorenzo Remotti, la cui professione è il calzolaio; e Anita Olivieri lavora nel marketing e vuole sfatare lo stereotipo delle "bionde".

Sorprese: la prima sorpresa è stata per Giselda Torresan, che ha assistito a un video collegamento in diretta con i suoi colleghi di lavoro, uno dei quali ha dato il via a un momento decisamente volgare.

Gaffe di Cesara Buonamici: l'unica opinionista del GF ha spoilerato in diretta ai concorrenti della Casa l'esistenza del tugurio ed è stata poi ripresa in studio da Signorini per la gaffe: i futuri gieffini ancora non ne erano a conoscenza.

La figura del padre: Signorini afferma che molti concorrenti di questa edizione hanno o hanno avuto un rapporto conflittuale con il proprio padre.

Nomination

Delle nomination particolari hanno caratterizzato la prima puntata del Grande Fratello 2023, perché solo le donne sono state chiamate a votare nel famoso Confessionale. Queste ultime, divise a coppie, hanno scelto gli uomini con cui vogliono trascorrere il loro tempo nel Loft.

Rosy e Giselda hanno scelto Alex

Letizia e Angelica hanno scelto Massimiliano

Samira e Anita hanno scelto Paolo

Grecia e Beatrice hanno scelto Marco

Vittorio, Lorenzo e Giuseppe Garibaldi, che non sono stati scelti da nessuno, dovranno vivere nel tugurio fino a venerdì, ma hanno la possibilità di decidere quale delle 4 coppie di donne andrà ad alloggiare con loro fuori dal Loft del Gf. I tre uomini hanno optato per Samira e Anita, che li hanno raggiunti nel tugurio. I 5 concorrenti sono i protagonisti di un televoto che decreterà l'immunità alle prossime nomination per due di loro.