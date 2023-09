Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini: "I concorrenti hanno grandi storie da raccontare"

È iniziato il Grande Fratello di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi, soprattutto dopo che Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le regole del gioco, abolendo il trash da Mediaset. La nuova edizione condotta da Alfonso Signorini vede protagonisti sia vip che personaggi sconosciuti e promette grandi storie da raccontare. È il conduttore ad aprire il reality show con una presentazione che la dice lunga su ciò che ci aspetta, il tutto dopo aver accolto in studio la giornalista Cesara Buonamici, nuova e unica opinionista del Grande Fratello 2023.

Signorini racconta il Grande Fratello 2023

Alfonso Signorini, sempre sul pezzo e con il sorriso stampato sulle labbra, spiega cosa accadrà nel famoso Loft di Cinecittà, luogo dove da anni si svolge il reality di Canale 5. “Un grande fratello nuovo, di cui si è tanto parlato. Metterà per la prima volta a confronto due mondi opposti: quello di chi ha fatto della fama, della notorietà il suo stile di vita, affermandosi nel mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, e quello di chi lavora quotidianamente, che la TV la guarda attraverso uno schermo con il telecomando. Due mondi apparentemente inconciliabili, quindi sarà un bel esperimento per noi che facciamo il programma vedere quante nuove dinamiche andranno a instaurarsi tra queste due realtà. Nella casa del Grande Fratello abbiamo voluto persone, non personaggi, ma persone che avessero un vissuto da raccontarci, hanno una storia da raccontare, persone che potessero emozionarci con la loro normalità che condividono insieme a noi. È un reality, quindi ha le sue dinamiche. Alcune saranno nuove. È un esperimento anche per noi e cercheremo di accogliere queste dinamiche come abbiamo sempre fatto, senza alcun pregiudizio e con una grande apertura mentale, ma sempre ispirati a una parola: il rispetto, il rispetto ci deve essere sempre. Sono davvero felice che il Grande Fratello si sia riaperto alla gente di tutti i giorni".

Queste le parole del conduttore, il quale non perde tempo e presenta i primi 2 concorrenti: Paolo, giovane romano di Roma che di lavoro fa il macellaio. È single e pare non abbia mai visto una puntata del Grande Fratello, tanto che in studio Signorini gli chiede: “Ma come hai fatto a vivere senza?” Ma lui si alza alle 5:30 del mattino e torna stanco alle 23 di sera, quando il letto lo chiama per riposarsi il giusto. La seconda concorrente è Giselda, impiegata di una fabbrica di plastica che ama la montagna.