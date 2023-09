Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023? Il cast prende forma nei giorni che precedono l'esordio della nuova stagione del reality, al via lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Via la dicitura "vip": da quest'anno si torna alla "vecchia" titolazione che già dà segno di un cambiamento importante rispetto alle precedenti edizioni: per volere dello stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, saranno "le storie senza eccessi" le vere protagoniste di dinamiche televisive nelle quali il pubblico potrà riconoscersi.

Il cast del Grande Fratello 2023: i concorrenti

Il primo protagonista ufficiale presentato da Alfonso Signorioni è Alex Schwazer, maratoneta e medaglia d'oro alle olimpiadi di Pechino nel 2008 con una storia personale e sportiva molto delicata. "Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d'un fiato" dice di lui il conduttore.

Conferma le indiscrezioni anche l'attrice Beatrice Luzzi, protagonista della soap di Canale 5 Vivere e di numerose fiction di successo come Don Matteo, I Cesaroni, Il Maresciallo Rocca, L'allieva: "Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio, di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me" dice su X.

Nella casa troveremo anche Grecia Colmenares, attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta.

Arriva anche Letizia Petris. Nata nel 1999, spera in una rinascita personale attraverso questa esperienza. Ha condiviso alcuni tratti del suo carattere, come la sensibilità e il suo lato emotivo. Quali sorprese le riserverà il Grande Fratello?

Giselda Torresan, un'operaia-scalatrice di 34 anni, non vede l'ora di mostrarci la sua personalità: una persona vera, semplice e genuina, con una grande passione per le avventure in tenda, spiega il sito del GF.

Infine Vittorio Menozzi, un giovane ingegnere nato nel 2000, con il desiderio di intraprendere questa nuova avventura e mettersi alla prova. È entusiasta all'idea di confrontarsi con gli altri concorrenti e creare nuovi legami con persone diverse da lui. Sarà interessante vedere come si adatterà e cosa farà senza la sua chitarra, l'oggetto che gli mancherà di più.



Nell'alveo delle indiscrezioni non ancora confermate circolano poi i nomi del giornalista Giampiero Mughini, della cantante Fiordaliso, della ex professoressa de L'Eredità Samira Lui (già concorrente di Tale e Quale Show), dell'attore di Gomorra Ciro Petrone e dell'attore Massimiliano Varrese, visto in serie tv come Il bello delle donne e Carabinieri. Anche Alvaro Vitali, Claudia Koll, Arianna David dovrebbero entrare nel cast. Stando alle voci, Pier Silvio Berlusconi avrebbe invece detto no a Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.