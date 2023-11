Grande Fratello: la reazione di Alex alla lettera di Mughini dopo la sentenza sulle Olimpiadi

Nel video in alto, il commento di Alex

Al Grande Fratello Alfonso Signorini dedica largo spazio ad Alex Schwazer, che giovedì scorso ha ricevuto la sentenza (negativa) da parte della WADA per quanto riguarda la richiesta di riduzione della pena per doping: niente Olimpiadi per il gieffino, il quale oggi svela la sua decisione riguardo al restare nella Casa oppure andarsene, come ha fatto Giampiero Mughini la scorsa settimana. Quest'ultimo, presente in studio, è l'autore di una lettera dedicata ad Alex, per cui il concorrente si emoziona.

La lettera inaspettata

Alex non sta benissimo dopo il verdetto definitivo, ma ricorda che non è ancora finita: "Continuo ad allenarmi, ma non so se sia l'unico, a parte mia moglie, a lottare. Ci sarebbe l'appello da fare il 6 dicembre ed è ancora da decidere. Sono ancora qui perché ancora non siamo riusciti ad arrivare al punto. Comunque tornerò in gara, voglio fare il record italiano sulla 20 km". Felice di tali parole, Signorini gli confessa che esiste una lettera scritta da qualcuno che crede in lui ed è un suo grande ammiratore: Giampiero Mughini. "Alto 1,87, Alex è un uomo tutto verticale. Dalla cintola in su è magrissimo, tutto ossa; dalla cintola in giù le sue gambe sono segnate da un unico e lunghissimo muscolo, che è come se le rendesse bollenti di agonismo. La sua falcata è ai confini dell'opera d'arte, sino a compiere i 50 km che lui percorse in 3 ore e 37 minuti il giorno della sua fatidica medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino. Trionfo italiano. Alex mi ha anche raccontato quello che venne dopo, che la sua testa non ce la faceva più a reggere la caratura atletica e agonistica che era la sua. Alex ha proclamato e proclama dappertutto la sua innocenza. Vederlo allenarsi ogni mattino era per me, che amo lo sport alla pazzia, uno spettacolo indimenticabile, una falcata dopo l'altra a un tempo che era superiore di niente a quello dei suoi trionfi di 15 anni fa, di prima della pena che gli ha inflitto la WADA. Ti abbraccio, Alex".

La reazione di Alex

Dopo il filmato lanciato dal conduttore, Alex esprime parole di affetto nei confronti dell'ex inquilino, ormai suo grande amico: "Tra tutti noi è stato un grandissimo valore aggiunto, perché ci ha raccontato tanto della storia e ci ha insegnato un certo modo di esprimerci. È stato un esempio per tanti di noi qui. Quando è uscito mi sono sentito amareggiato. Tuttora ci manca". Giampiero Mughini prende la parola su invito del conduttore e afferma: "È un eroe dello sport che in questo momento è perfettamente nel pieno delle sue possibilità e delle sue risorse né più né meno che al momento della medaglia d'oro di Pechino del 2008. Il titolo di giornale 'La marcia è finita' è bugiardo, in quanto Alex quella marcia la conduce, la esalta ogni mattina 2, 3, 4 ore al giorno. Se Alex gareggiasse domani in qualsiasi gara al mondo, uno dei primi tre posti sarebbe suo. Questo è Alex".

Il gieffino, restando composto al suo posto, ringrazia lo scrittore e dice: "In questo momento sono pronto a continuare la marcia al Grande Fratello. Finché non avremo chiara la situazione, io resterò qui. Il problema è capire se potrò chiedere all'Agenzia mondiale antidoping le motivazioni di questo 'no'. Mi sento un po' in difficoltà perché io non credo di aver infangato nessuno, ho semplicemente lottato sempre per la mia innocenza, come qualsiasi altra persona avrebbe fatto al mio posto. Più di metterci tutta la mia volontà non posso fare. Tu sai che io sono entrato qui mettendo nel contratto che sono disponibile a fare i controlli antidoping tutto il giorno in Casa. Ovviamente non è ancora arrivato nessuno, ma sarebbe meglio se qualcuno venisse".

Alfonso Signorini gli dà ragione: "Sarebbe opportuno, sarebbe una bella prova che tu per avere certi risultati, che sono stati sotto gli occhi di tutti, non hai bisogno di introdurre nel tuo corpo nessun tipo di sostanza. Questa sarebbe una bella occasione anche per l'Agenzia antidoping, perché potresti veramente dimostrare a tutti che la tua forza è assolutamente naturale, legata al tuo allenamento e al tuo sacrificio". Massimiliano Varrese interviene: "Io da cittadino italiano mi aspetto un segnale tangibile e veloce dal nostro governo, dal Ministro dello sport, perché credo sia importante in questo momento sostenere Alex. Qui ne va di un orgoglio italiano, di un atleta italiano che ha portato la bandiera nel mondo e ha dimostrato la sua innocenza nei tribunali. Lo Stato sovvenziona questa associazione contro il doping ed è giusto che si faccia sentire".