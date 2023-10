Grande Fratello, Alex Schwazer in lacrime per il figlio: "Ho voglia di uscire subito"

Nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, le sorprese non mancano mai. Tra queste emerge quella che Alfonso Signorini e gli autori del reality show pensano per Alex Schwazer, il cui figlio Noah oggi ha compiuto gli anni. Nessun incontro fisico, anche perché tutto avviene pochi minuti prima delle nomination e il tempo scarseggia. Ma un videomessaggio mandato dalla famiglia commuove il gieffino, che piange in diretta e ringrazia il conduttore per aver mantenuto la promessa fatta a lui la scorsa settimana.

La sorpresa

Nel videomessaggio si vede il figlio di Alex spegnere le candeline, aprire i regali e sorridere. Guardando queste immagini, il gieffino si commuove e piange prima di ascoltare le parole della moglie mentre tutta la famiglia al completo è intorno a una tavola a celebrare il compleanno di Noah: "Carissimo tesoro mio, oggi festeggiamo come se fossi con noi. Siamo molto, molto orgogliosi di te e ti seguiamo ogni giorno. Vai avanti così, ti vogliamo bene." Il video termina con i suoi due bambini che gli mandano baci e Noah che aggiunge: "Ti voglio bene".

La reazione di Alex

Alex non riesce a trattenere le lacrime e commenta: "Ho voglia di uscire subito". Poi aggiunge: "Grazie, è stato molto bello vederli. Grazie." Signorini continua: "D'altro canto tu l'hai detto mille volte: 'Io mi alleno anche per i miei figli'. Soprattutto per loro, perché possano vedere il loro papà alle gare di qualificazione per le Olimpiadi. È questo il tuo obiettivo: tu vuoi che loro ti vedano ancora al massimo delle tue potenzialità di campione". Interviene Giampiero Mughini, entrato oggi nella Casa del Grande Fratello: "Si allena per tutti gli italiani che amano lo sport e che sanno di avere in lui un magnifico campione che ha pagato, pagato, pagato."