Grande Fratello, Alex Schwazer commosso: "Mia moglie mi ha salvato la vita"

Quanto amore c'è nell'aria stasera al Grande Fratello tra proposte di matrimonio improbabili, relazioni con i genitori e sorprese da lasciare con il fiato sospeso, come quella che vede protagonista il marciatore Alex Schwazer, in lacrime di fronte alla moglie Kathrin Freund, entrata nel Loft di Cinecittà per dare sostegno a un uomo il cui sogno è quello di tornare a gareggiare per lei e i suoi figli: "Lei è sempre stata al mio fianco e capiva la mia sofferenza. Vorrei che i miei figli mi vedessero almeno una volta alle Olimpiadi, una gara che ho fatto e che ho vinto. Mi alleno per loro, per mia moglie. Di gare per me stesso ne ho già fatte e sono più che soddisfatto, ma vorrei vedessero realmente quello che ho fatto, non solo a parole e in video".

L'emozione non ha voce

Un uomo che ha perso tutto, ma ha anche avuto tanto: una famiglia meravigliosa. Alex Schwazer piange alla vista di una foto insieme alla moglie e ai figli, quella mandata in onda in Mystery da Alfonso Signorini. E dal suo volto continuano a scendere lacrime anche dopo il suo rientro nella Casa più spiata d'Italia. I suoi compagni di avventura lo abbracciano, gli danno manforte, ma la mancanza della sua famiglia si fa sentire ancora, e diventa più forte nel momento in cui entra nella sala Kathrin Freund. Lui, nonostante il freeze, vuole correre da lei ed è pronto a pagare "una multa" pur di stringerla a sé". Ma il conduttore lo blocca, e a quel punto a raggiungerlo è lei. Abbracci, baci a scandire le parole della donna, e tanto tanto amore nell'aria, nelle loro mani che si intrecciano e negli sguardi che si parlano. Intorno a loro, gli altri concorrenti sono commossi, qualcuno addirittura versa lacrime.

Kathrin inizia a parlare e il silenzio in studio, in sala, ovunque diventa magia: "Stai andando alla grande, sei fortissimo! Ti amo. È tutto a posto: la gente ti ama e tutti ti seguono per la tua simpatia e semplicità. Ti prego, non perdere il tuo obiettivo. I bambini stanno benissimo, hanno iniziato bene l'asilo, e ti guardiamo tutti i giorni. Voglio salutare anche ai tuoi amici e ringraziarli per l'aiuto che gli state dando. Noi siamo orgogliosi di te. Mi fai sentire così felice per il modo in cui parli di noi e il valore che abbiamo per te. Vai avanti così. La gente che conosce la tua storia vuole vederti alle gare. Io ci sarò sempre. Ti amo". Alex risponde con le lacrime agli occhi: "Lo sa che lei e i figli sono tutti, che ha fatto tantissimo per me e la cosa incredibile è che riesce ancora a superarsi. Non smetti mai di stupirmi. Sappi che anche io faccio le cose per noi". Cesara Buonamici, dallo studio, commenta il commovente momento: "L'amore salva tutto. 'Ama e fai ciò che vuoi', diceva Sant'Agostino. E questo è così: una storia che ha dato fiducia a tutti, perché, come vedi, anche dalle cadute più brutte e dolorose si può rinascere".

Mystery per Alex Schwazer

Prima della sorpresa ad Alex, Signorini lo chiama in Mystery per raccontare la sua storia. "Mi vedevo solo come atleta. È come fare il moderato ma sei schifato da quello che devi fare, ma se ti vedi solo così sei in conflitto con te stesso: non potevo cambiare. A 23 anni dovevo ancora cominciare, quindi non potevo smettere o fare una pausa. Se vuoi fare il mio sport lo devi amare. Se devi fare fatica ogni giorno e la subisci, è un grande problema. Le ho provate tutte: ho cambiato allenatori, psicologi e luoghi di allenamento più volte. Mi mancava solo il doping, l'unica cosa che non avevo ancora provato. Ho buttato via tutto. Ad un certo punto, lontano da tutti, ho riscoperto la bellezza dello sport e ho deciso di ritornare. Non avevo più paura di niente, volevo tornare e dare un segnale".