Grande Fratello, Alex Schwazer svela il verdetto sulla richiesta di riduzione della pena per doping

Alex ha un sogno: che i suoi figli lo vedano per una volta in veste di atleta. Oggi arriva la decisione della WADA (Agenzia mondiale antidoping) sulla richiesta di riduzione della pena dovuta al doping da parte del gieffino, il cui obiettivo è quello di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La scelta è stata comunicata al diretto interessato nel segreto del Confessionale in giornata, e Signorini dedica il primo blocco a questo delicato argomento. È proprio Alex a svelare ai suoi compagni d'avventura quanto scritto nella lettera da lui ricevuta.

La maturità di Alex

Il conduttore introduce il tema ricordando che una persona ha il sogno "più grande di tutti, quello che vuole realizzare per i suoi figli: partecipare alle gare di selezione per gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2026. Il gieffino, mettendosi spalle al Led come avviene durante le nomination, dice qualcosa di assolutamente inaspettato, anche visto il sorriso con cui Signorini presenta la situazione: "Sarò sintetico. La decisione è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole. Io sono dispiaciuto perché ritengo che sia una decisione sbagliata perché non è stata presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver accettato per anni il verdetto della giustizia sportiva. Sono qui da 10 settimane con voi, ho sempre dato il massimo, quindi di rimpianti non ne ho. Nei prossimi giorni valuterò i prossimi passi da fare sia per quanto riguarda la decisione della squalifica sia per la mia permanenza qui a casa. Vi chiedo di non fare drammi, perché siamo fortunati. La vita è bella".

Dallo studio Signorini interviene: Tu sei entrato nella Casa del Grande Fratello con il sogno di regalare ai tuoi figli almeno l'immagine di un padre atleta e ti sei allenato costantemente. Non ce l'hai fatta, ma mi sento di dirti a nome di tutti quanti che sei un grande campione. Ti prego Alex, per il bene che ti vogliamo tutti quanti, non mollare mai. Siamo con te, nessuno escluso. Ti vogliamo davvero bene, sei una brava persona perché hai ammesso i tuoi sbagli. Rimani un grandissimo atleta e un vanto per l'Italia.

Giampiero Mughini, grande ammiratore di Alex e molto amareggiato per il risultato, commenta: "Appartengo agli italiani che hanno visto entrare in uno stadio olimpico Alex e hanno visto il suo giro del campo da solo. Successivamente Alex ha sbagliato come succede ad ogni essere umano, e ha pagato. Dopo è tornato alle gare e ha vinto. Nuova squalifica, e adesso quello che chiede è una riduzione della pena di poche settimane, lui che ogni mattina compie quasi 50 km all'andatura di un campione olimpico". "Perdona la commozione perché è qualcosa a cui tutti tenevamo tanto" dice Signorini

Fiordaliso è in lacrime: "Gli voglio bene e mi dispiace... Infrangere i sogni di una persona che ce la mette tutta è brutto. Speravo il meglio per lui". Vittorio aggiunge la sua opinione: "Da sportivo e da uomo non posso che ammirare il comportamento di un atleta di questo calibro, che ci tratta come fratelli e lotta per un sogno, soprattutto quando sei all'apice della carriera".

In Mystery

Alex viene chiamato in Mystery da Signorini che gli chiede se si aspettasse questa risposta. Lui risponde: "Me l'aspettavo perché sicuramente il docu-film uscito a marzo ha influito molto sul verdetto. La Confederazione mi aveva assicurato la riduzione della pena, poi la WADA si è messa di traverso per quanto mostrato nel progetto, perché sottolineavo il fatto di essere andato avanti per anni a dimostrare la mia innocenza. Io da solo non faccio nulla, facciamo tutto insieme e quando ho letto della decisione ho pensato subito a mia moglie e i miei bimbi".

Signorini insiste sull'argomento: "Pensi di continuare ad allenarti nonostante la decisione?" Alex ama lo sport e lo dimostra attraverso le proprie parole: "Io sicuramente andrò avanti con gli allenamenti, perché comunque sono lontano dalla mia famiglia e sono entrato qui con l'obiettivo di prepararmi bene. Penserò più avanti alla mia vita futura. Io amo lo sport e non starò più male per le decisioni che riguardano questo ambiente: sono ancora qui e mi allento nonostante tutto. Ho perso già due anni e fare appello oggi è difficile. Ho 39 anni, di solito sono tanti per gareggiare ancora, ma nel mio caso non lo sono affatto. Sto facendo delle cose difficili nella Casa che 10 anni fa non facevo." Cesara Buonamici interviene: È magnifica la tua reazione intelligente, è l'unica possibile. Le condanne devono essere considerate anche dal punto di vista del comportamento e della voglia di redimersi, ma tutto ciò non è stato preso in considerazione. Non finisce qui, appello o non appello."

Poi il sorriso grazie al messaggio della moglie per Alex: "Faccio fatica a dirti cosa sto provando, so che non ti piace vederci soffrire, però mi dispiace tantissimo. Proviamo a pensare al futuro, a luglio dell'anno prossimo tornerai a essere un atleta e poi sarai tu a scegliere le gare in cui potranno vederti i tuoi bambini. Osserviamo ogni giorno come ti alleni, sei un grandissimo esempio per tante persone che subiscono ingiustizie come te e non mollano. Sei tu a decidere come e quando finirà la tua carriera sportiva. Noi, la tua famiglia, saremo sempre al tuo fianco." Il conduttore le domanda il suo parere circa il pensiero di lasciare il loft del GF: "Io so che Alex prende sempre le decisioni giuste. È intelligente e quello che fa è sempre giusto, per lui e per noi." Il gieffino dichiara che la decisione definitiva di Schwazer sul restare nella Casa la prenderà nei prossimi giorni, quindi non ci resta che aspettare.