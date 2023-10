Grande Fratello, Alfonso Signorini sull'attacco a Israele: "Abbiamo il dovere di ricordare"

Alfonso Signorini apre la nona puntata del Grande Fratello con un pensiero rivolto a quanto in questi giorni sta accadendo in Israele, mettendo da parte per qualche minuto la leggerezza che contraddistingue il reality show e ponendo invece l'attenzione sul dramma della guerra. Un discorso, il suo, che dà vita a un applauso fragoroso finale da parte del pubblico in studio.

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello entra in studio sfoggiando un sorriso smagliante, come accade durante ogni puntata del reality. Questa volta però, prima di introdurre le novità, gli argomenti della serata, pensa bene di dedicare un paio di minuti all'attacco di Hamas contro Israele, cambiando espressione: "Noi siamo qui, facciamo il nostro lavoro con piacere, nella speranza di regalarvi qualche ora di spensierata allegria, o almeno questi sono i nostri sforzi e le nostre intenzioni. Però non possiamo fare a meno di ricordare quello che sta succedendo in Israele, perché le immagini che durante questi ultimi giorni abbiamo visto ci preoccupano. Sono immagini forti, quasi quanto quelle dell'11 settembre. Ci richiamano alla memoria il Bataclan e la guerra in Ucraina. In fondo ci sono dei civili che hanno tutto il diritto di vivere. È vero che la lotta tra Palestina e Israele dura da settant'anni, ma è altrettanto vero che questa guerra apre un nuovo scenario; uno scenario di ragazzi che festeggiavano in modo spensierato una festa ebraica, la Festa delle Capanne, e che oggi non ci sono più e sono stati strappati ai loro affetti. Non possiamo non avere ancora quelle immagini, le grida di tanta gente, nella mente, non possiamo ancora cancellare tutto questo. Noi faremo il nostro lavoro, è giusto continuare a vivere ma non dobbiamo dimenticare. Abbiamo il dovere di ricordare".