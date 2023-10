Grande Fratello, Alfonso Signorini in diretta: "Chiamo la polizia"

In alto il video dalla diretta del GF

Ieri 16 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Il programma tv ha incollato davanti al video 2.506.000 spettatori con uno share del 17.9%. Tante le dinamiche durante la serata: le lacrime di Alex Schwazer, il confronto tra Massimiliano Varrese, Heidi e suo papà. L'uscita della stessa ragazza e ancora le frasi di Samira Lui nei confronti di Beatrice Luzzi. Una puntata ricca di colpi di scena, che hanno interessato anche il post-puntata (con un concorrente che potrebbe aver bestemmiato).

Non sono mancati anche i momenti, invece, più leggeri e divertenti. Primo fra tutti quello mostrato dopo circa metà puntata e con i concorrenti alle prese tra imitazioni e esibizioni canore (di cui si poteva tranquillamente fare a meno). Scherzi a parte, qualcuno è stato un vero disastro. Come Giselda che, inutile nascondersi dietro a un dito, non sembra proprio portata per il canto. "Vi ho preparato una sorpresa, riguardo alla serata pop-star. Ci siamo divertiti a registrare le vostre vere voci mentre cantavate, devo dire che i risultati sono da crollo dei nervi", ha esordito divertito il conduttore. Quindi ecco il video.

Rosy Chin, Paolo Masella ma soprattuto Giselda Torresan, la quale ha interpretato Montagne Verdi di Marcella Bella. Tornati in studio, il conduttore ha detto divertito: "No vabbè Giselda, chiamo la polizia. Chiamo la polizia", le sue parole per poi scoppiare a ridere. "Altro che Monte Grappa, ti sarai fatta 10 grappe tu", ha aggiunto. L'opinionista, quindi, ha detto: "È una corrida pazzesca". "Altro che comiche, oggi le coliche.. battutona. Stasera sono in vena, sfodero tutto il mio repertorio", ha anche affermato Signorini. Ma chi sono i vincitori di queste performance divertenti? Vittorio, Letizia e Beatrice. Cosa hanno vinto? Una cena nella suite. Il GF fornirà loro presto tutti i dettagli sulla cena. La puntata è poi proseguita per un'altra oretta circa, tra nomination e altri siparietti. Ma soprattutto con l'ingresso di Giampiero Mughini, che tra l'altro sta già facendo parlare di sé.