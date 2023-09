Grande Fratello, Angelica Baraldi: "Lui mi ha aiutato a scappare da una situazione difficile"

Nella prima puntata del nuovo Grande Fratello Alfonso Signorini aveva dichiarato che molti concorrenti del reality show di Canale 5 hanno o hanno avuto problemi con il proprio padre. Questa sera, lunedì 18 settembre, abbiamo saputo che una di queste persone è Angelica Baraldi, che in settimana ha affrontato il tema davanti alle telecamere e a milioni di telespettatori, svelando che il suo più grande limite personale è il perdono, o almeno così crede. Il conduttore, ovviamente, non si è lasciato sfuggire l'occasione di parlarne con la diretta interessata in prima serata.

La storia di Angelica

Angelica Baraldi ha lasciato la sua terra di origine, l'Emilia-Romagna, qualche tempo fa, allontanandosi dalla sua famiglia, in particolare da suo padre, con il quale afferma di non essere mai riuscita a trovare un punto d'incontro: "Non sono riuscita ad andare incontro a mio papà. Non ho mai fatto un pranzo o una cena seduta al tavolo dove poter parlare della scuola o delle mie amiche. Non ho mai parlato di me a casa perchè loro litigavano sempre. C'è tanta rabbia dentro di me: ci hanno messo in mezzo a tutte le discussioni solo perché eravamo con loro a tavola. I miei non stanno più insieme, e io gli ho chiuso molte porte dopo la separazione. Ero incarognita per come avevano gestito la cosa".

Dopo la separazione, a detta di Angelica, c'è stato un momento in cui il padre la cercava per vederla, ma lei ha sempre rifiutato l'incontro: "Ho detto: 'Sai che c'è? Me ne vado a 500 km di distanza, così vediamo se mi rompete ancora con le vostre cose'. Quindi mesi fa gli ho comunicato che preferivo non vederli più, perché non ne potevo più di discutere ogni volta che ci sentivamo. Per un anno sono stata massacrata perché sono andata a Roma a lavorare, e l'ho fatto senza chiedere un euro a mio padre. Volevo essere autonoma. Tutti mi apprezzano, a parte mio padre". Non solo, perché alla fine è evidente che il bene reciproco c'è, ma pare che nessuno in casa sia abituato a dimostrazioni d'affetto: "È successo tante volte che quando tornavo da Roma mi guardava e scoppiava a piangere. Lo so che anche lui ci sta male, ma ci sto male anche io. Solo che è difficile. Gliel'ho detto troppi anni fa 'ti voglio bene'. Uno dei miei obiettivi di questa esperienza è proprio fargli vedere chi sono, credo che lui non sappia appieno la donna che sono diventata. Spero che lui sia fiero".

Il racconto dalla Casa

Dopo il video lanciato da Alfonso Signorini, Angelica, incalzata da quest'ultimo, ha raccontato la sua storia e parlato della persona che l'ha aiutata a uscire da una situazione familiare troppo "ingombrante". "La situazione in casa è sempre stata molto difficile, loro hanno due caratteri molto diversi e non riuscivano mai ad andare d'accordo. Non gliene faccio una colpa. Ho provato tanto a fare un po' da intermediaria ma poi mi sono stancata. Questo è stato interpretato come menefreghismo, ma in realtà era una difesa. Cercavo di tutelarmi da sola ed estraniarmi dalle discussioni perché ero satura. Io sono arrivata alla consapevolezza di dovermi allontanare grazie a una persona, il mio fidanzato Riccardo. Mi ero abituata a stare male, ai litigi, a non dormirci la notte, ma lui mi ha detto che non era normale che stessi in quel modo, che non era giusto rovinarsi a causa di discussioni che non c'entravano nulla con me e che dovevo farmi la mia vita e le mie esperienze lavorative. Mi ha detto: 'Devi credere in te stessa e se vuoi scappare da questa situazione perché stai male, lo facciamo insieme'. E quindi sono andata a Roma con lui". Grazie al conduttore abbiamo scoperto inoltre che il desiderio più grande di Angelica è proprio quello di riabbracciare suo padre.