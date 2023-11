Grande Fratello, Angelica piange davanti al fidanzato Riccardo: "Sei la cosa più bella che ho"

Intense emozioni al Grande Fratello: oggi i gieffini e il pubblico hanno la conferma che Riccardo (Rick), il fidanzato di Angelica, esiste davvero e non è una sorta di Mark Caltagirone. Il giovane ha solo parole belle per la sua dolce metà - che la ami non può essere messo in discussione dopo quanto ascoltato questa sera, nonostante i due non si siano mai detti espressamente "ti amo". Riccardo dà una grande lezione di vita, tanto da far commuovere tutti - web, studio e Casa - compresa la Baraldi, con gli occhi lucidi e colmi di gioia già da quando Signorini annuncia una bella sorpresa per lei.

Le parole di Rick

Angelica si alza di colpo, è felice di ricevere una visita e subito immagina che possa essere Riccardo. Lei è freezata, con la mano davanti alla bocca, ma appena lo vede urla. Lui sorride e le dice di stare calma, e poi le apre il suo cuore, emozionando anche i telespettatori meno inclini a credere nell'amore: "Per prima cosa esisto", "svela" ai gieffini, in particolare a Fiordaliso, per poi aggiungere: "Io sono molto fiero di te tanto quanto la mia famiglia, perché noi sappiamo quello che tu sei e ti conosciamo veramente. Quindi non avvelenare la tua anima pura e candida con dei giochetti che non dipendono da te. Tu sei al di là di questo, sei un'anima pura. Sono felice che tante persone hanno riconosciuto in te questa purezza. Mirko, Paolo, Ciro e lo stesso Giampiero, che magari ha detto una cosa che poteva essere non detta, e mi è un po' dispiaciuto, ma ti vuole bene. Sono convinto che ti voglia bene, quindi da lui puoi imparare anche tanto. Hai un rapporto perfetto con tutti e tutti ti voglio bene. Certo, si può migliorare, ti puoi esporre un po' di più ma hai delle grosse fragilità dentro dovuti a rapporti familiari e fidanzati precedenti che non ti hanno messo nelle condizioni di esprimerti come avresti voluto. Siamo qui per giocare e migliorarci. Io credo tanto in te. Quello che è successo stasera non deve essere qualcosa che ti frena, perché si è espressa da sola la situazione [si riferisce al confronto con Greta Rossetti, ndr]. Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. È paradossale. È una brava e simpatica ragazza, ma certe cose devono rimanere nel mondo social. Noi non c'entriamo con quel mondo, siamo gente comune".

L'amore esiste

Finalmente il freeze non c'è più e Angelica salta addosso al fidanzato che la stringe a sé. Nel frattempo Anita, Jill e Letizia piangono di felicità, mentre Alex e gli altri sono visibilmente commossi. La Baraldi gli chiede: "Mi vuoi ancora bene?", e lui risponde: "Se tu pensi che qualcuno fuori che ti vuole veramente bene ti giudichi per questa cosa o per quello che state facendo qua dentro... Che valga per tutti: questo è un bellissimo gioco, dove vengono messi in luce degli aspetti che magari neanche voi sapete di avere. Da casa lo vediamo. Io so chi sei, e se discuti con qualcuno fa parte del reality, altrimenti che divertimento ci sarebbe? Chi se ne importa del resto, io so giudicare i tuoi atteggiamenti e so quello che pensi e provi. Poi cosa vuol dire? Se tu tocchi un maschio allora ci provi? Non è così che funziona. La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia: io sono sicuro di me stesso e di te."

Dallo studio interviene Signorini, che ammette: "Dalle tue parole non emerge solo maturità, ma anche una grande sensibilità." Riccardo aggiunge: "Io conosco Angelica ed è difficile permetterle di esprimersi in un contesto dove spesso si cerca l'errore per giudicare. Non è vero che tutti ti giudicano negativamente, e chi lo fa sbaglia." Quando il conduttore gli chiede delle sue intenzioni con Angelica, l'uomo esclama: "Credo che lei sia la metà perfetta della mela, è il mio punto di riferimento per tutte le cose che faccio. Io vedo un futuro molto lungo e roseo per noi. Chi mi conosce sa che questa è l'ultima cosa che mi sarei aspettato dalla vita, perché io con lei nemmeno faccio foto, sono un boomer di 29 anni e finire al Grande Fratello mi fa sembrare come se fossi atterrato su Marte."

A fine incontro Angelica lo accompagna alla Porta Rossa, ma prima di andarsene il fidanzato le dice che vale molto più di quello che pensa: "Io voglio te, credo in te e sono estremamente convinto delle tue qualità". La gieffina non crede alle sue orecchie ed esclama: "Sei la cosa più bella che ho".