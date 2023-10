Grande Fratello, Anita Olivieri in lacrime: l'emozionante incontro con il padre Angelo

Anita Olivieri emoziona raccontando la sua storia al Grande Fratello: figlia di genitori divorziati, non ha mai visto la sua famiglia unita. La sua vita si divideva tra la casa di mamma e quella di papà, ma ad un certo punto ha iniziato a sentirsi abbandonata, perché non trovava una spiegazione per queste due situazioni molto distanti tra loro: con il padre viveva in una dependance di una villa in cui a volte non c'era nemmeno il riscaldamento e spesso l'uomo non aveva nemmeno i soldi per fare la spesa; con la madre la sua vita era più agiata, aveva tutto ciò che le serviva e anche più del necessario. Prima era molto arrabbiata con il padre e gli chiedeva come facesse a ridursi in quel modo, ma adesso ha acquisito la giusta maturità per capire tante cose: "Non importa ciò che ho avuto e non ho avuto, perché lui per me c'è sempre stato. L'ho perdonato, in qualche modo mi sono spiegata anche tante delle sue scelte. Lui ha sempre cercato di seguire le sue passioni e i suoi sogni e mi ha insegnato che la vita non finisce finché non è finita, che ti puoi sempre reinventare e che c'è sempre tempo. Fino a quando le cose ti fanno stare bene le devi fare. Io credo che la nostra famiglia sia più unita di tante altre che lo sono davvero".

Le parole di Anita in diretta

Chiamata in Mystery Room, Anita commenta il video lanciato da Signorini in diretta dove lei racconta la sua storia con gli occhi rossi e lucidi: "Papà è sempre stato il mio eroe. Non mi hanno mai fatto pesare la separazione, anzi si sono concentrati tantissimo su questo aspetto: cercavano di colmare qualunque tipo di vuoto con la loro presenza continua. Hanno fatto di tutto per mettere da parte l'orgoglio, la rabbia e tutti i loro problemi. Tutti i problemi sono nati dal tradimento di papà. Prima di entrare qui ho fatto un discorso serio con lui: gli ho chiesto se per lui ciò che aveva fatto ne fosse valsa la pena e mi ha risposto: 'Magari tornando indietro avrei fatto delle cose diverse per vederci tutti insieme'. So che a lui è sempre pesato tanto il fatto di non viverci h24 e vederci solo in alcuni momenti. Sicuramente c'erano tanti problemi tra lodo, essendo due persone molto diverse, ma si sono amati tanto tramite noi e ci hanno amato tantissimo. Mia madre poi ha fatto la ripicca della storia: si è messa con il marito della donna con cui mio padre l'aveva tradita. Io l'ho vissuta proprio come una ripicca da parte sua e non come una scelta reale, quindi ero arrabbiata con mia madre e anche con il suo nuovo compagno perché per me lei continuava a vivere nel passato. Con il fidanzato di mamma oggi ho un rapporto amichevole, dove in qualche modo tutti e due ci sopportiamo, però entrambi sappiamo cosa pensiamo l'una dell'altro. Ho accettato la scelta di mia madre dopo tanti anni di lavoro personale".

L'incontro con il padre

Dopo la Mystery e il ritorno nel salone, Alfonso Signorini le chiede cosa pensa di suo padre e lei risponde con parole che ogni genitore vorrebbe sentirsi dire. Così il conduttore la invita ad andare in giardino per dire le stesse cose all'uomo che le ha donato la vita. Lei sta già piangendo, ma il freeze perdona e la blocca quando il padre arriva davanti a lei: "Hai già vinto, non c'è bisogno di fare altro. Questa esperienza mi sembra abbastanza costruttiva. Ti costa, però va bene così. Adesso è tutto finito, però in passato era colpa delle nostre divergenze, perché anche i genitori sono umani. La vita, lo sai, ti porta delle prove continue, quindi imparerai e lo stai già facendo. Poi voglio darti un consiglio: mi sembra che questa esperienza ti stia servendo molto, tu sei stata dura con te stessa, ma anche con gli altri e con me perché dici quello che pensi... ma con le persone devi essere più morbida, devi saper aspettare, poiché le persone con cui parli hanno sofferenze o hanno fatto qualcosa di sbagliato nella vita. Quindi dire direttamente ciò che pensi potrebbe compromettere il rapporto con le nuove conoscenze...". Finito il momento freeze, lei corre ad abbracciarlo in lacrime. I due si stringono sempre più, e lui aggiunge: "Stai lavorando bene, pensa all'obiettivo finale. Medita, allenati e fai una cosa per volta. Vai avanti, non ti lasciare andare"